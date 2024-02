Afrique: voici les 5 plus grosses fortunes début 2024 (Forbes)

Le panorama financier de l’Afrique en 2024 révèle des dynamiques intéressantes quant à la répartition de la richesse sur le continent. Tout d’abord, il est frappant de constater l’absence de représentants de la Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale (Cemac) parmi les vingt hommes les plus riches d’Afrique selon le classement établi par le magazine Forbes. Cette omission souligne des disparités économiques et des défis persistants dans cette région francophone de l’Afrique subsaharienne.

L’écrasante majorité des personnalités fortunées répertoriées dans ce classement provient de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (Cdaa), avec huit représentants dont six sont Sud-Africains. Cette domination témoigne de la puissance économique de l’Afrique du Sud et de son influence sur la scène financière continentale.

Malgré cette prédominance sud-africaine, c’est le Nigérian Aliko Dangote qui conserve la première place, affichant une fortune impressionnante de 13,9 milliards de dollars. Sa position de leader incontesté depuis treize ans consécutifs reflète le dynamisme et la robustesse de l’économie nigériane, ainsi que la vision entrepreneuriale de Dangote.

Il est notable de relever l’absence de figures telles que Baba Ahmadou Danpullo, le magnat camerounais, et Christian Kerangall du Gabon dans ce classement restreint. Cela met en lumière les disparités régionales en matière de création de richesse et d’accès aux opportunités économiques.

Le classement établi par Forbes se concentre uniquement sur les milliardaires résidant en Afrique ou exerçant leur activité principale sur le continent. Cela explique en partie la représentation prépondérante de certaines régions, telles que la Cdaa et l’Union du Maghreb Arabe (UMA), et le faible nombre de milliardaires d’Afrique subsaharienne francophone.

Parmi les cinq premiers du classement, en plus de Dangote, figurent Johann Rupert et Nicky Oppenheimer, tous deux Sud-Africains, occupant respectivement la deuxième et la troisième place. L’Egyptien Nassef Sawiris, dont la richesse a connu une augmentation significative grâce à ses investissements dans des entreprises telles que Adidas et Orascom Construction Industries, se positionne au quatrième rang.

Enfin, Mike Adenuga, autre ressortissant du Nigeria, clôture ce top 5 avec une fortune de 6,9 milliards de dollars. Ces cinq personnalités incarnent la diversité et la vitalité de l’économie africaine, tout en soulignant les opportunités et les défis qui façonnent le paysage financier du continent en 2024.