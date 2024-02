Afrobeat: Universal Music prend le contrôle de Mavin de Don Jazzy

C’est un développement majeur pour l’industrie musicale! Universal Music Group (UMG) a acquis une participation majoritaire dans Mavin Global, un label de renom basé à Lagos, Nigeria, et fondé par l’éminent Michael Collins Ajereh, connu sous le nom de Don Jazzy. Depuis sa création en 2012, Mavin Records a été un acteur clé dans la promotion des artistes Afrobeats, contribuant à leur reconnaissance tant sur le continent africain qu’à l’échelle internationale.

Cette acquisition marque une étape significative pour UMG, survenant cinq ans après que Mavin a reçu un investissement conséquent de plusieurs millions de dollars de Kupanda Holdings, une collaboration entre la société d’investissement panafricaine Kupanda Capital et TPG Growth. Suite à cette transaction, TPG s’est complètement désengagé de l’entreprise, laissant Kupanda Capital conserver une participation minoritaire et continuer à agir en tant que conseiller stratégique.

L’accord, qui reste soumis à l’approbation réglementaire, devrait être finalisé d’ici la fin du troisième trimestre 2024. UMG a souligné que Mavin conserverait son autonomie dans la définition de sa vision stratégique et le développement de ses talents, avec Don Jazzy et le COO Tega Oghenejobo aux commandes.

Une collaboration majeure

La collaboration entre Mavin et UMG n’est pas nouvelle; elle a déjà porté ses fruits, notamment avec le succès mondial de la chanson « Calm Down » de Rema, distribuée initialement par Virgin Music. Ce titre, avec son remix featuring Selena Gomez, a propulsé l’Afrobeats sur la scène mondiale, devenant le premier morceau mené par un artiste africain à dépasser le milliard de streams sur Spotify.

Au-delà de Rema, Mavin abrite des talents tels qu’Ayra Starr, dont le morceau « Rush » a été nommé aux Grammy Awards et détient le record du clip vidéo le plus vu par une artiste nigériane sur YouTube. L’objectif de ce partenariat entre UMG et Mavin est d’accélérer la croissance stratégique de la maison de disques nigériane, en offrant davantage d’opportunités sur la scène mondiale à ses artistes et en élargissant son éventail de talents.

Cette alliance intervient dans un contexte de croissance fulgurante de l’industrie musicale en Afrique, comme en témoigne le rapport de la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI), soulignant une augmentation de 34,7% de la consommation de musique enregistrée en Afrique subsaharienne en 2022, le taux le plus élevé au monde. UMG et Mavin s’engagent à travers cette fusion à cultiver un environnement créatif dynamique, propulsant ainsi la musique africaine vers de nouveaux sommets internationaux.