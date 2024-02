Amazon: Jeff Bezos vend des actions pour un montant astronomique

Jeff Bezos, le fondateur emblématique d’Amazon, a récemment fait les gros titres en vendant une part significative de ses actions dans l’entreprise. Cette décision stratégique, évaluée à environ 2 milliards de dollars, a été révélée dans un document boursier transmis vendredi dernier. L’entrepreneur visionnaire a cédé pas moins de 12 millions d’actions d’Amazon au cours d’une période s’étendant sur deux jours, mercredi et jeudi. Les prix de vente de ces actions ont oscillé entre 168 et 171 dollars par action.

Cette vente massive d’actions par Bezos suscite naturellement des interrogations sur les motivations qui se cachent derrière cette décision. Alors que le document boursier mentionne l’intention de Bezos de vendre jusqu’à 50 millions d’actions supplémentaires en juillet prochain, la question de savoir si cette vente est liée à des considérations personnelles ou stratégiques reste ouverte.

La fortune colossale de Jeff Bezos, évaluée à 195,5 milliards de dollars par Forbes, le place au troisième rang des hommes les plus riches du monde, juste derrière Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et Elon Musk, le magnat de Tesla, Twitter et SpaceX. Cette position enviable sur la liste des milliardaires souligne l’ampleur de l’influence financière de Bezos et son impact sur le marché mondial.

Pendant ce temps, Amazon continue de prospérer, comme en témoignent ses récents résultats financiers. Le géant du commerce en ligne a enregistré un chiffre d’affaires impressionnant de 170 milliards de dollars, avec une croissance de 14% par rapport à l’année précédente. De plus, le bénéfice net de l’entreprise s’élève à 10,6 milliards de dollars, porté par une augmentation des livraisons plus rapides et une saison des fêtes exceptionnellement fructueuse.

Ces résultats ont été accueillis favorablement par les investisseurs, comme en témoigne la hausse de plus de 13% du cours de l’action le lendemain de l’annonce. Cela témoigne de la confiance continue des marchés financiers dans la capacité d’Amazon à innover et à prospérer dans un paysage commercial en constante évolution.