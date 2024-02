Arabie Saoudite: Benzema se confie sur son aventure et son ambition

Karim Benzema, l’attaquant d’Al-Ittihad, a récemment fait parler de lui en réactivant son compte Instagram et en accordant une interview à l’édition Moyen-Orient du magazine « GQ ». Cette réapparition sur les réseaux sociaux marque la fin d’une période de silence qui avait débuté le 27 décembre dernier, suite à la défaite de son équipe face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Critiqué à la fois par la presse saoudienne et par certains supporters, Karim Benzema semble être au cœur de multiples tensions, que ce soit avec son club, à la suite d’un retour tardif de la Réunion en janvier, ou avec son entraîneur Marcelo Gallardo, qui ne l’a pas sélectionné pour un match récent contre Al-Taï.

Pourtant, dans son interview avec GQ, Benzema semble déterminé à rester dans la région du Moyen-Orient, évoquant même un « nouveau défi » qu’il apprécie particulièrement. Il parle d’un projet à long terme dans un pays musulman, soulignant ainsi sa vision d’un engagement plus profond que celui d’un simple joueur de football. En effet, il affirme : « Je ne suis pas seulement un footballeur ici en Arabie saoudite. Je suis aussi un ambassadeur. »

Sa déclaration révèle une volonté de contribuer au développement du football dans la région en attirant d’autres grands noms du football européen. Malgré la présence déjà notable de talents dans le championnat saoudien, Benzema voit un potentiel pour rivaliser avec les championnats européens, exprimant ainsi son ambition de hisser le niveau du football local.

L’arrivée de Benzema à Al-Ittihad l’été dernier a suscité beaucoup d’attention, et ses mots dans cette interview ne font que renforcer l’idée qu’il est bien plus qu’un joueur de football dans cette région. Sa vision de devenir un catalyseur pour attirer d’autres joueurs européens et pour élever le niveau du football saoudien témoigne de son désir de laisser une empreinte durable dans le sport et au-delà.