Bénin : Le parti LD perd un de ses responsables, réaction de Houdé

Arnaud Koudébi, le coordonnateur de la 6e circoncription électorale du parti Les Démocrates n’est plus. Il a rendu l’âme dans la matinée de ce samedi 17 février 2024. Si la cause de sa mort de sa mort n’est pas connu, Arnaud Koudébi ne souffrait d’aucune maladie, selon des sources concordantes. Ce responsable qui coordonnait les activités du principal parti de l’opposition au niveau des communes d’Abomey-Calavi, So-Ava et Zè aurait même pris part à une séance organisée par le parti ce vendredi 16 février 2024.

Interpellé après les émeutes de 2021 dans le cadre de l’élection présidentielle, Arnaud Koudébi avait été jeté en prison. A l’annonce du décès de ce combattant du parti LD, Fred Houénou a témoigné avoir partagé le même matelas avec lui à la prison civile de Cotonou. « Je ressens de la tristesse au plus profond de moi. C’était mon ami », laisse entendre Fred Houénou. L’ancien ministre Valentin Djènontin a lui-aussi réagit à la mort de Arnaud Koudébi. Selon lui, « la disparition tragique et brutale du camarade KOUDEBI doit interpeller chaque citoyen engagé dans la lutte de rétablissement des acquis démocratiques au Bénin à plus de vigilance et de prudence ».