Bénin : l’ex président du CES Valentin Agbo n’est plus

L’ancien député à l’Assemblée nationale et président du Conseil Économique et Social (CES) Valentin Agbo est passé de vie à trépas dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février 2024. Ayant présidé le Conseil Économique et Social de 1994 à 1999, le professeur Valentin Agbo s’est éteint des suites d’une courte maladie dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 février 2024. Le disparu a été député à l’Assemblée nationale. Il fut membre du Parti Social et Démocrate (PSD) de Bruno Amoussou.Valentin Agbo a également été professeur à l’ex Université Nationale du Bénin devenue Université d’Abomey-Calavi.

Pour rappel, le président du Conseil Économique et Social du Bénin, Augustin Tabé Gbian a tiré sa révérence en fin décembre 2023. Lui également s’était éteint des suites de problèmes sanitaires. Il aurait été évacué vers l’Europe avant son décès. Le défunt a été reconduit à la tête du Conseil Économique et Social le 23 juillet 2019 au terme d’une plénière élective. Il importe de notifier que le Conseil Économique et Social (CES) est une institution mise sur pied en 1992. Il s’agit d’une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Elle donne son point de vue sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises.