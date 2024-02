Bénin : un homme condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour viol sur une fillette

Le mercredi 14 février 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un homme à 30 ans de réclusion criminelle pour viol sur une fillette de trois ans au moment des faits en mai 2020 à Sô–Ava. Agé aujourd’hui de 22 ans, P. H. a écopé de 30 ans de prison pour avoir abusé de la fille de son oncle par pénétration anale.

Les faits remontent à 2020 dans la commune de Sô-Ava. D’après les informations rapportées par La Nation, depuis le début de la procédure pénale, l’accusé avait avoué devant l’Officier de policier judiciaire (Opj) lors de sa garde à vue ; devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention (Jld) du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, qu’il avait essayé d’abuser de la petite fille quand celle-ci passait au moment où il faisait sa lessive. Et qu’il n’avait pas pu commettre son forfait à cause des cris de sa cible. Cependant lors du procès le 14 février dernier, le jeune homme a tout nié. Il a dit qu’il n’avait jamais vu la fillette ce jour du crime jusqu’à ce que le père de la petite ne l’accuse de tentative de viol. L’accusé a dit qu’il avait fait de faux aveux dès le début de la procédure pour faire plaisir à son oncle, le père de la fille, qui lui a promis de retirer sa plainte s’il reconnaissait les faits. Mais cette nouvelle version de l’accusé n’a pas convaincu la cour qui a estimé que si c’état vrai, le jeune homme aurait changé de version depuis le début de la procédure qu’il avait constaté que son oncle n’avait pas retiré sa plainte.

Yélinest Ahouéya, 2e substitut du procureur spécial près la Criet a condamné cette dénégation systématique de l’accusé. Pour Yélinest Ahouéya, les faits sont constitués et sans équivoque. L’examen médical de la fillette a révélé une fissuration au niveau de l’anus de la petite. Laquelle fissuration serait dûe à une pénétration anale. Yélinest Ahouéya a demandé à la cour de requalifier les faits de tentative de viol sur mineure de moins de 13 ans en viol. Le 2e substitut du procureur spécial près la Criet a requis 20 ans de réclusion criminelle contre l’accusé. « C’est une violence effroyable qu’a subie la petite qui en gardera les séquelles tout le long de sa vie», a dit Pierre Mèhoué, avocat de la partie civile. Il a demandé à la cour d’infliger une sanction pénale lourde à l’accusé pour rendre justice non seulement à la victime, mais aussi à toutes les victimes de ce genre d’acte qui n’ont pas pu dénoncer leurs bourreaux. Il a réclamé 20 millions de francs Cfa et 500 mille Francs Cfa à titre de dommages-intérêts au profit respectivement de la victime et de l’Inf. La défense estime que rien ne prouve que ce soit son client l’auteur de la fissuration annale constatée chez la victime. Puisque l’accusé n’a pas été surpris en flagrant délit de viol. Ainsi, la défense a plaidé pour l’acquittement de son client au bénéfice du doute. La cour a suivi les réquisitions du ministère public, en requalifiant les faits de tentative de viol sur mineure de moins de 13 ans en viol. Elle a condamné le jeune homme à 30 ans de réclusion criminelle. L’accusé est également condamné à payer 10 millions francs Cfa à la victime et le franc symbolique à l’Inf. Derrière les barreaux depuis le 14 mai 2020, l’accusé de 22 ans a encore plusieurs décennies à passer en prison. À moins qu’il ne relève appel dans les 15 prochains jours.