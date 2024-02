Bénin : un mécanicien jugé pour non réparation d’une moto au tribunal de Cotonou

Le mardi 13 février 2024, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a jugé un mécanicien, dans un dossier relatif à la non-réparation d’une moto, alors qu’il avait reçu du client, la somme qu’il avait demandé. Les faits se sont produits en 2021 où le mis en cause avait eté chargé par un client, de réparer deux motos.

Le mécanicien avait réparé et livré l’une des deux motos. Il avait demandé à son client une somme de 50.000 FCFA pour acheter des pièces qu’il lui fallait pour réparer la seconde moto. Cependant, après avoir reçu l’argent, il n’avait finalement pas réparé et rendu la moto. À la barre, l’accusé a reconnu avoir pris les sous de son client. Selon sa version, il avait acheté les pièces comme prévu. D’après le plaignant, le mécanicien aurait substitué des pièces de cette moto telles que le moteur et le châssis. Ainsi, il réclame une somme de 700.000 FCFA à titre de dommages et d’intérêts. La défense a demandé qu’un nouveau constat de l’état de la moto soit effectué. L’accusé a obtenu une liberté provisoire, conformément à la réquisition du ministère public. Le dossier a été renvoyé au 19 mars prochain.