Bénin : une unité de production de jus de fruits inaugurée

Sous la houlette du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kérékou, une unité de production de jus de fruits a été inaugurée le vendredi 16 février 2024, au quartier Wawata-Zounta, arrondissement de Yokpo dans la commune de Zè.

Pour la réalisation de l’unité semi-industrielle de production de jus d’ananas, environ 145 millions de FCFA a été octroyé à la promotrice de l’entreprise « Bio Pharm » par le programme de partenariat Usadf-Gouvernement du Bénin. Ce fonds octroyé à l’entreprise Bio Pharm après un processus transparent, entre dans le cadre d’un partenariat que le gouvernement du Bénin entretient avec la Fondation américaine pour le Développement en Afrique (Usadf-Gob) avec l’appui technique de Apic. L’enveloppe destinée pour la promotion des micros, petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole s’élève à 1 milliard de FCFA chaque année. Grâce à ce fonds, l’entreprise Bio Pharm a pu installer une unité semi-industrielle de production de jus de fruits notamment de jus d’ananas, l’une des matières premières prioritaires pour le gouvernement.

Pour Cyrille Adjahouinou, président de la coopérative des entreprises de transformation d’ananas du Bénin (Cetrab), cette nouvelle unité vient donner un coup de pouce à la coopérative dans l’atteinte de ses objectifs. « L’installation de cette unité dans notre arrondissement de Yokpo, et dans la commune de Zè en général va permettre de trouver de l’emploi à beaucoup de jeunes », s’est réjoui Pierre Boutokpo, chef d’arrondissement de Yokpo, représentant le maire de Zè.

Paul Olson, Conseiller Senior et représentant du directeur régional de l’Usadf a réaffirmé l’engagement de la Fondation à poursuivre dans la même lancée pour le plein épanouissement des MPME agricoles au Bénin. Le ministre Modeste Tihounté Kérékou a félicité la promotrice de Bio Pharm et toute son équipe pour leurs efforts. Il a déclaré que le gouvernement est prêt à soutenir les MPME qui font des efforts afin qu’ils grandissent, car le développement socioéconomique du Bénin dépend en grande partie d’elles. Le ministre a rassuré que le gouvernement se tient prêt à soutenir toutes les MPME qui veulent aller de l’avant.