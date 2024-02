CAN 2023 : le Sénégal sera à l’honneur lors des Quarts de finale

Share on Telegram

Les Lions de la Teranga du Sénégal étaient considérés comme les immenses favoris de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football. Cependant, Sadio Mané et ses coéquipiers se sont heurtés à une valeureuse équipe de la Côte d’Ivoire qui a crânement joué sa chance. Ils sont peu les aficionados du football africain qui avaient misé sur une victoire de la Côte d’Ivoire. Ainsi donc, le Sénégal ne sera pas en mesure de défendre son titre.

Pour les quarts de finale, la nation de la Teranga va continuer d’être bien représentée sur le terrain. En effet, l’on a appris que le trio arbitral qui va officier au cours du premier quart de finale de la CAN 2023 est sénégalais. Issa Sy, Djibril Camara et Nouha Bangoura sont les arbitres sénégalais qui furent désignés pour diriger le match Angola-Nigeria. Cela tend à montrer que l’arbitrage sénégalais est très professionnel.

Les officiels du pays de la Teranga sont réputés sur le continent pour leur expertise. Les trois arbitres seront animés d’une grande volonté de faire rayonner l’image du Sénégal. Le match entre le Nigeria et l’Angola s’annonce extrêmement palpitant. Les deux équipes ont montré de belles choses depuis le début de la CAN. Ce quart de finale va mettre en scène deux attaquants qui font parler d’eux présentement. Il s’agit du récent ballon d’or africain Victor Osimhen et de Mabululu qui a inscrit 3 buts dans la compétition.

L’Angola et le Nigeria ont quelque peu fait mentir les pronostics. Les SuperEagles avec leur historique dans la compétition, ont toujours fait peur. Néanmoins, pour cette 34ᵉ édition de la CAN, les hommes de José Peseiro affichaient de nombreuses incertitudes. Le Nigeria est par la suite monté en puissance jusqu’à devenir un véritable favori pour le titre final. Les Palancas Negras quant à eux, personne ne les attendait à ce stade de la compétition. Ils ont agréablement surpris plusieurs observateurs et sont désormais prêts à écrire leur histoire.