Canada: il se rend à l’université en avion ne pouvant payer son loyer

Partout dans le monde, les étudiants rencontrent des difficultés pour se loger, pour se nourrir. Se concentrant sur leurs études, ces derniers n’ont effectivement pas d’autres choix que de devoir travailler en plus de passer de longues heures à étudier. Certains, en revanche, ont opté pour une autre stratégie. Au Canada, un jeune homme ne pouvant pas se payer son appartement se rend à l’université… En avion. Cela lui coûte moins cher.

Le jeune étudiant en question a raconté son histoire sur Reddit. Il explique étudier à l’université de Colombie-Britannique, à Vancouver, à l’extrême ouest du pays. Lui, vit chez ses parents à Calgary. Pour relier les deux villes en voiture, il faut compter 11 heures de route, ce qui est bien trop long. Pourquoi ne pas vivre sur place, alors ? Parce que les loyers sont tout simplement exorbitants.

Il se rend à l’université… En avion

Il a donc décidé de faire l’aller-retour… En avion. En effet, chaque aller-retour lui coûte 100 euros environ. Il ne doit heureusement pas se rendre sur place tous les jours, mais plutôt une dizaine de fois pas mois, ce qui lui permet de ne payer “que” 1000 euros environ de trajet, contre près de 1700 voire même 1800 en loyer. Des économies très importantes pour ce dernier, qui se félicite pour cette technique.

Et chose surprenante, au moment de demander si certaines personnes faisaient pareil que lui… Beaucoup lui ont répondu que oui, notamment des jeunes travailleurs transfrontaliers, qui n’hésitent pas à faire de longs allers et retours en avion pour économiser sur les loyers et le coût de la vie en général. L’histoire, elle, a suscité le buzz sur les réseaux sociaux, Reddit en tête.

Une histoire qui fait le buzz

Et pour beaucoup… À juste titre. En effet, cela souligne toute l’absurdité de la situation, à savoir celle d’un jeune étudiant qui, manque de moyens, est obligé de se rendre à l’école par l’avion. Un trajet qu’il a toutefois confié avoir hâte de ne plus faire car, outre les heures de vol, il faut aussi prendre en compte le trajet entre les aéroports ainsi que les heures d’attentes et les éventuels retards.