Ce fabricant chinois détrône deux leaders occidentaux sur le marché français

La France est désormais témoin d’une révolution silencieuse dans le domaine des ordinateurs. Jadis, les noms de Dell et HP résonnaient comme des incontournables sur le marché hexagonal, mais aujourd’hui, une marque chinoise a conquis le trône tant convoité. Lenovo, tel est son nom, a su s’imposer avec une force inattendue, faisant vaciller les géants historiques de l’industrie informatique.

Cette transformation progressive du paysage informatique français ne s’est pas opérée du jour au lendemain. Au fil des décennies, le marché a connu des évolutions notables, passant des ordinateurs de bureau aux laptops, symboles de mobilité et de praticité. Mais plus récemment, c’est l’avènement des produits haut de gamme, tels que les ultrabooks et les PC gamers, qui a marqué les esprits, reflétant une demande croissante pour des performances accrues et une qualité premium.

Publicité

Dans ce contexte en perpétuelle mutation, Lenovo a su saisir l’opportunité et se positionner en leader. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec près de 26,5% de parts de marché, la marque chinoise a surpassé ses rivaux de longue date, HP et Dell. Cette ascension fulgurante témoigne de la capacité de Lenovo à répondre aux besoins diversifiés des consommateurs français, que ce soit en matière de bureautique ou de gaming, le tout à des prix compétitifs.

Certes, le chemin vers cette domination n’a pas été sans embûches. La pandémie de COVID-19 et ses répercussions économiques ont ralenti les ventes d’ordinateurs, confrontant les ménages français à des choix budgétaires difficiles. Dans ce contexte, l’achat d’un nouvel ordinateur est souvent relégué au second plan, au profit de dépenses jugées plus cruciales.

Pourtant, Lenovo a su tirer son épingle du jeu grâce à plusieurs atouts majeurs. Outre des prix attractifs, la durabilité et les performances de ses produits ont su convaincre un large public. La constante amélioration, notamment dans le domaine du son et de la vidéo, a renforcé la confiance des consommateurs envers la marque chinoise, lui assurant une place de choix sur le marché français.