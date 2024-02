Ce pays africain veut bannir les voitures à essence au profit des électriques

Share on Telegram

Alors que la Chine, l’Europe et les États-Unis mènent la charge vers l’électrification de leur parc automobile, adoptant des politiques incitatives et investissant massivement dans l’infrastructure de recharge, l’Éthiopie prend une mesure encore plus audacieuse. Le pays est sur le point de révolutionner son secteur des transports en envisageant d’interdire l’importation de véhicules à essence, une décision qui place l’Éthiopie à l’avant-garde de la transition énergétique en Afrique.

Cette initiative radicale de l’Éthiopie s’inscrit dans un contexte où le pays cherche à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et à embrasser une économie plus verte et durable. En dépit des défis liés à l’accès restreint à l’électricité pour une partie significative de sa population, le gouvernement éthiopien demeure résolu à promouvoir l’utilisation de véhicules électriques.

Le marché éthiopien des véhicules électriques, bien que naissant avec moins de 10 000 unités en circulation, est sur le point de connaître une expansion rapide grâce aux politiques gouvernementales favorables. L’année passée, le gouvernement a pris des mesures concrètes en éliminant plusieurs taxes à l’importation sur les véhicules électriques, visant à stimuler l’achat et à encourager l’investissement dans l’industrie automobile locale.

Cependant, le coût d’achat élevé des véhicules électriques représente un frein majeur à leur adoption généralisée. Le gouvernement est donc confronté au défi de rendre ces véhicules plus abordables pour la majorité des Éthiopiens, tout en développant une infrastructure de recharge adéquate, encore embryonnaire avec un nombre très limité de stations dans les zones urbaines.

L’avantage significatif de l’Éthiopie réside dans le coût exceptionnellement bas de son électricité, le plus bas du continent, qui pourrait faciliter le passage à l’électrique. La production électrique abondante du pays, qui devrait encore augmenter avec l’achèvement de projets d’infrastructure majeurs, offre une base solide pour soutenir cette transition.

L’expansion de l’infrastructure de recharge et l’adoption de solutions de recharge innovantes, telles que la technologie solaire, sont essentielles pour accompagner cette croissance. Elles permettront de dépasser les frontières des grandes villes et d’atteindre une couverture nationale plus large.

La sensibilisation et l’éducation jouent également un rôle crucial dans cette transition. En informant la population sur les bénéfices environnementaux et économiques des véhicules électriques, le gouvernement peut renforcer l’acceptation et l’adoption de cette technologie.

Avec des politiques incitatives supplémentaires, telles que des subventions gouvernementales et des incitations fiscales, l’Éthiopie pourrait surmonter les obstacles financiers et accélérer l’adoption des véhicules électriques. Cette transition audacieuse vers un avenir électrique place l’Éthiopie en tant que leader potentiel dans le domaine de l’innovation environnementale parmi les nations en développement.