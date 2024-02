Cet atout du Niger qui le place en position de force

La récente inauguration d’un oléoduc majeur au Niger marque une étape significative dans le renforcement de la coopération énergétique en Afrique sahélienne. Cette infrastructure d’envergure offre au Niger une position stratégique en tant que fournisseur de gasoil, impactant positivement plusieurs pays voisins en quête de solutions pour leurs besoins énergétiques croissants.

En dépit des tensions politiques régionales, exacerbées par les sanctions imposées au Niger suite au coup d’État de 2023, le pays a su initier un mouvement de solidarité énergétique. Les ministres de l’Énergie du Niger, du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et potentiellement du Togo, ont signé un protocole d’accord, illustrant une volonté commune de dépasser les obstacles politiques pour consolider leurs liens économiques à travers cette coopération énergétique.

Les premiers échanges énergétiques qui découlent de cette collaboration sont particulièrement symboliques. Ils représentent une avancée notable pour la région, avec des distributions de gasoil prévues vers des pays clés tels que le Tchad, le Burkina Faso et le Mali. Cette initiative, inédite entre ces nations, s’avère cruciale pour répondre à la demande énergétique grandissante du Sahel et pour diversifier les sources d’énergie dans une région souvent marquée par des instabilités politiques.

Parallèlement, les efforts du Niger et de ses partenaires sahéliens ne se limitent pas à l’hydrocarbure. Le projet ambitieux « Désert to Power », soutenu par la Banque africaine de développement, promet de transformer le Sahel en une des plus grandes zones de production solaire au monde. Avec un investissement prévu de 20 milliards de dollars, ce projet vise à électrifier 250 millions de personnes, contribuant ainsi de manière significative à l’atténuation des défis énergétiques de la région et à son développement économique.

Cette dynamique de coopération énergétique, renforcée par des projets d’envergure tels que l’oléoduc souligne l’engagement des pays sahéliens envers la sécurité énergétique et le développement durable. Elle met en évidence le rôle central du Niger dans ce processus, en tant que catalyseur d’une nouvelle ère de solidarité et de progrès énergétique au Sahel.

L’investissement du Niger dans les infrastructures énergétiques et sa capacité à fédérer ses voisins autour de projets communs lui confèrent une place de choix sur l’échiquier régional. Ces initiatives ne sont pas seulement le gage d’une amélioration de l’approvisionnement énergétique, mais également d’un renforcement des liens économiques et politiques dans une région en quête de stabilité et de développement.