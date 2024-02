Chine: mauvaise nouvelle de cette puissante organisation

La Chine, sur le point de connaître un ralentissement économique sans précédent ? En effet, alors que les différentes bourses connaissent certaines turbulences, le FMI (Fonds Monétaire International) tire la sonnette d’alarme. Pour cette puissante organisation internationale, les soubresauts actuels ne devraient pas s’arrêter de sitôt. Pire, le ralentissement de l’économie chinoise pourrait durer encore quelques années.

Les chiffres sont parlants. Si la croissance chinoise devrait continuer à grimper, avec des prévisions à 4.6% pour 2024, les prévisions pour la suite sont bien moins positives, avec des projections à 3.5% pour 2028. Bien loin des standards habituels. En effet, rien que l’an dernier, la croissance avait grimpé de 5.2%, ce qui est important, mais qui est à pondérer. En effet, la comparaison avait lieu avec la période COVID-19.

Et pourquoi un tel ralentissement ? Les raisons sont très claires. Depuis quelque temps, le marché de l’immobilier chinois connaît un net ralentissement. De grands acteurs, comme Evergrande et Country Garden ont mis la clé sous la porte. De fait, le gouvernement a été obligé de massivement investir pour permettre au secteur de rester solide et surtout, pour aider l’économie nationale à ne pas s’effondrer.

L’immobilier et les exportations tirent la croissance vers le bas

Si sur le court terme, cela a pu aider, sur le long terme, les répercussions sont beaucoup plus importantes, d’autant que pour beaucoup, nous n’en sommes vraiment qu’au début de l’effet domino. Les promoteurs ont décidé de stopper les projets en cours, les chantiers sont inachevés et les crédits ne sont pas remboursés. In fine, on a un risque de défaut de paiement croissant, ce qui interpelle les économistes.

Outre le secteur de l’immobilier, c’est aussi celui des exportations qui commence à se replier. En effet, pour la première fois en l’espace de sept ans, les exportations chinoises ont baissé en nombre et en valeur. La faute à des sanctions économiques internationales qui commencent à peser lourd dans la balance. Enfin, de plus en plus d’enquêtes en lien avec la corruption ont lieu, permettant aussi d’écarter l’ensemble des opposants, ce qui permet de museler les discours contradictoires et limiter les critiques à l’encontre de la politique économique menée.