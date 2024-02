Drame à Abomey-Calavi au Bénin: une sorcière présumée battue à mort

Le samedi 17 février 2024, Maria Gléta, un quartier situé dans la commune d’Abomey-Calavi a été le théâtre d’une scène dramatique et non rarissime au Bénin. Une femme accusée de sorcellerie a été victime d’une vindicte populaire.Le samedi 17 février dernier à 6 heures du matin, sur un axe routier, un jeune aurait vu un hibou qui se serait transformé en une vieille femme toute nue. Ainsi, le jeune aurait alerté la population.

‹‹ Il me semble selon les informations que la dame est une sorcière et qu’elle est descendue d’un coup devant eux. Ils ont commencé à lui demander, qu’est ce qu’il y a ? D’où viens tu ? Elle a répondu qu’elle ne savait pas. Ils se sont dit que c’est une sorcière et ils l’ont tabassée ››, a confié le chef quartier de Marià Gléta à « Le Potentiel ». La vieille dame n’a pas survécu aux coups qu’elle a reçu. Une fois au parfum de la situation, le chef du quartier s’est rendu sur les lieux. Il a ensuite appelé la police. Les éléments de la police républicaine sont arrivés sur les lieux pour faire le constat. Le corps a été remis aux autorités compétentes.