En 2023, la Russie a remplacé l’Europe par cette région du monde

Le déclenchement de la guerre en Ukraine a donné lieu à une batterie de sanctions internationales à l’encontre de la Russie. Pour autant, si l’économie russe s’est rétractée en 2022, elle a repris du poil de la bête en 2023… Grâce à la Chine, notamment. En effet, si Moscou ne travaille plus avec les pays membres de l’UE, elle a trouvé en Pékin, un remplaçant de poids.

Ce rapprochement était attendu, mais pas forcément à un tel niveau. En effet, les relations commerciales entre Moscou et l’UE ont très lourdement chuté, avec un recul des exportations depuis la Russie vers l’Union européenne, de l’ordre de 68%. Une chute non-négligeable, qui impacte la Russie, car, au global, les exportations russes ont diminué de 28.3%.

Publicité

Les exportations russes chutent au global

Ce qui “sauve” la Russie, c’est la nouvelle relation qu’entretient Moscou avec Pékin. Si la Chine ne peut, à elle seule, remplacer l’UE, son apport à l’économie russe est assez important. En effet, au global, la Russie a enregistré une hausse de ses exportations vers le continent asiatique, de l’ordre de 5.6%. Rien qu’avec la Chine, ce sont 220 milliards d’euros qui ont été échangés en l’espace de 12 mois.

Preuve du renforcement de leurs relations, la Chine et la Russie commercent également en roubles et en yuans. Pour la toute première fois de l’histoire, la Russie dispose d’ailleurs de plus de Yuans en banque, que de dollars ! Et les choses devraient continuer à aller en ce sens. En effet, Pékin continue de soutenir Moscou dans sa guerre en Ukraine et assure à son économie, un réel soutien financier.

Moscou renforce ses liens avec l’Asie

Que ce soit entre les deux nations ou au sein des pays membres des BRICS, les échanges politico-commerciaux n’ont jamais été aussi solides. De fait, de nouvelles nations pourraient permettre à Moscou de diversifier sa liste de pays vers lesquels exporter ses marchandises. L’Arabie Saoudite ou l’Iran pourraient, à terme, s’imposer comme de sérieuses alternatives, pour définitivement remplacer l’UE.