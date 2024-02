Espace : des scientifiques font une découverte inédite

Le cosmos n’a pas fini de nous surprendre. Tout récemment, des chercheurs ont mis en avant l’objet cosmique le plus brillant de l’univers. L’objet en question est un quasar, un trou noir supermassif au centre d’une région extrêmement lumineuse. Cette découverte a été possible grâce au Très Grand Télescope de l’Observatoire austral européen (ESO).

Ce bijou de technologie est installé au Chili, précisément dans le célèbre désert de l’Atacama. Les équipes de chercheurs de l’Université nationale australienne, de l’université de Melbourne et de la Sorbonne (France) ont travaillé en étroite collaboration afin de détecter le quasar. Selon l’équipe de chercheurs, le quasar brille 500 000 milliards de fois plus que notre Soleil et sa source d’énergie ne fait qu’augmenter.

L’objet cosmique le plus brillant jamais observé a été baptisé J0529-4351. Il est localisé à 12 milliards d’années-lumière de la Terre et pendant longtemps, il a intrigué la communauté des astronomes. Christian Wolf, chercheur à l’Université nationale australienne, est celui qui a coordonné le projet d’observation. S’exprimant dans les colonnes du Guardian, le chercheur a livré des caractéristiques phénoménales en lien avec J0529-4351.

D’après lui, il s’agit d’une découverte majeure, un évènement qui n’est pas près de se reproduire de sitôt. Christian Wolf décrit le trou noir supermassif : « Comme une gigantesque cellule orageuse magnétique où la température atteint 10 000 °C, de la lumière partout et des vents qui soufflent si fort qu’ils feraient le tour de la Terre en une seule seconde ».

Les chercheurs ont affirmé qu’il se déroule des phénomènes physico-chimiques incroyables au niveau de J0529-4351, toute chose qui lui permet d’avoir une brillance qui défie l’entendement. Le quasar serait 17 milliards de fois plus grand que le Soleil. Quand on connaît l’immensité du soleil, on s’aperçoit que cet objet cosmique est sans nul autre pareil. Là encore, c’est ce qu’on a pu observer. Qui sait ce qui se cache d’autre au fin fond de l’univers ? Ce genre de découvertes ne font que remettre en question divers dogmes scientifiques.

Nous ne connaissons qu’une infime partie de cet immense univers qui s’étend à l’infini. Comment se sont créés les objets qui peuplent le Cosmos ? Quelle est l’utilité de ces objets ? Comment ces objets arrivent à sillonner l’univers avec des caractéristiques aussi folles ? Ce sont autant de questions auxquelles la communauté scientifique tente d’apporter des réponses. D’autres découvertes se feront sûrement. Mais pour le moment, l’univers continue de garder jalousement ses secrets.