Football : Aliou Cissé bientôt à la tête de cet ex-champion d’Afrique ?

Annoncé comme le grandissime favori de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, le Sénégal est finalement passé à la trappe lors des 8e de finale. Sadio Mané et ses coéquipiers se sont fait éliminer par la Côte d’Ivoire, le futur vainqueur du tournoi. Après un premier tour chaotique, nombreux sont les observateurs qui estimaient que les Éléphants n’allaient avoir aucune chance face aux Lions de la Teranga.

À la surprise générale donc, le tenant du titre n’a pas réussi à conserver son titre. Pourtant, les hommes d’Aliou Cissé ont joué un football audacieux avec beaucoup de sérénité. Les lions de la Teranga dégageaient une vraie puissance collective. Depuis l’élimination précoce du Sénégal à la CAN, les supputations vont bon train sur l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de la sélection. Pour le moment, la Fédération sénégalaise n’a pas encore pris de décision.

Cissé est le sélectionneur des Lions de la Teranga depuis 2015 et il a contribué à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du football national. Arrive-t-on à la fin d’un cycle ? Selon les informations émanant du site FootAfrica, Aliou Cissé aurait exprimé son envie de prendre les rênes de la sélection nationale d’Algérie. Après une CAN totalement ratée, l’Algérie, champion d’Afrique en 2019, a décidé de se séparer de son emblématique entraîneur, Djamel Belmadi.

Depuis lors, de nombreux noms circulent pour prendre la relève de coach Belmadi. Des sources concordantes indiquent qu’Aliou Cissé serait très motivé à l’idée de s’asseoir sur le banc des Fennecs. Rien n’est encore officiel et il faut rappeler que le technicien de 47 ans est toujours sous contrat avec la Fédération sénégalaise de football. Il ne fait l’objet d’aucune procédure de licenciement à l’heure actuelle. Dans les jours à venir, l’instance suprême du football sénégalais compte se réunir afin de statuer sur l’avenir d’Aliou Cissé.