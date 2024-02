France: la Chine bat à plate couture ce fleuron français

Le TGV français est reconnu pour être l’un des fleurons de son économie. En effet, en plusieurs dizaines d’années, les trains à grande vitesse se sont imposés dans le paysage national et international. Mais récemment, c’est la Chine qui pourrait avoir pris le dessus, notamment grâce à son tout dernier projet : le T-Flight, un train à sustentation magnétique similaire à l’hyperloop.

En effet, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a confirmé avoir réussi une percée extraordinaire en matière de transports en commun, avec le lancement de son T-Flight, un train à la vitesse tout simplement vertigineuse. Une réussite surprenante d’ailleurs, puisque le milliardaire Elon Musk avait un projet similaire, celui de l’hyperloop, qu’il a décidé d’abandonner après avoir rencontré bien trop de problèmes.

La Chine annonce son propre hyperloop

La sustentation magnétique repose sur un concept très simple. Il s’agit de permettre au train de “flotter” au-dessus de ses rails. En lévitation, il évite ainsi les frottements et se veut donc plus rapide. Outre la vitesse, c’est l’expérience générale qui est améliorée, avec moins de soubresauts et bien plus de silence. C’est donc plus rapide et plus agréable pour l’ensemble des usagers.

Un succès retentissant, qui marque l’avènement de nombreuses années de recherche et de développement. D’ailleurs, la maîtrise de cette nouvelle technologie de la sustentation magnétique pourra être réutilisée et appliquée dans d’autres secteurs d’activités, comme l’aérospatiale, le secteur militaire (notamment pour les missiles) et la conception d’engins autres, à très grande vitesse.

Un train à 1.000km/h ?

Pour le moment, pas question toutefois de déployer son utilisation à grande échelle. Le T-Flight est toujours en phase de test. Le tube dans lequel le train fonctionnera sera d’ailleurs rallongé à 60 kilomètres, pour permettre de nouveaux essais grandeur nature. Si tout se déroule comme attendu par les autorités, ce train pourrait ainsi atteindre les 1.000 kilomètres par heure.