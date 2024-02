Gaz: ce grand producteur va drastiquement augmenter la cadence

Avec les tensions géopolitiques accrues, notamment en raison du conflit en Ukraine, et une crise énergétique mondiale persistante, la demande de gaz naturel connaît une hausse significative. Les pays cherchent à diversifier leurs sources d’énergie et à garantir la sécurité de leur approvisionnement, ce qui positionne le gaz comme une alternative de plus en plus privilégiée. Cette augmentation de la demande est également alimentée par la recherche d’options de transition énergétique, le gaz naturel étant perçu comme une source d’énergie relativement plus propre comparée aux combustibles fossiles traditionnels tels que le charbon et le pétrole.

Cette dynamique complexe souligne les défis que représentent la sécurité énergétique et la transition vers des sources d’énergie renouvelables dans un contexte international instable.

Publicité

Un géant du domaine fait une nouvelle annonce

Le Qatar a dévoilé ses plans ambitieux pour accroître considérablement sa production de gaz naturel. Le pays envisage de porter sa capacité de production à un niveau impressionnant de 142 millions de tonnes par an d’ici la fin de la décennie. Cette initiative repose sur l’expansion du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde, avec le projet «North Field West» qui promet d’ajouter 16 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) annuellement à la production actuelle.

Le ministre qatari de l’Énergie, Saad al-Kaabi, qui est également le PDG de QatarEnergy, a souligné l’importance de cette expansion lors d’une récente conférence de presse. Selon lui, le North Field abrite d’énormes quantités de gaz supplémentaires estimées à 240 billions de pieds cubes, portant ainsi les réserves totales de gaz de l’État du Qatar de 1.760 billions à plus de 2.000 billions de pieds cubes. Cette abondance de ressources naturelles place le Qatar en position de force pour augmenter sa production de GNL.

Cette initiative d’expansion est particulièrement pertinente dans le contexte actuel, où la demande mondiale de GNL connaît une croissance, notamment en Asie et en Europe. La Chine, le Japon et la Corée du Sud ont longtemps été les principaux marchés pour le gaz qatari, mais les événements récents évoqués plus haut ont également stimulé la demande en Europe. Outre ces zones, des pays comme l’Inde ou le Bangladesh se tournent également vers le Qatar.

Publicité

L’engagement du Qatar à augmenter sa capacité de production de GNL s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à répondre à la demande mondiale croissante et à renforcer sa position de leader sur le marché. Avec le démarrage immédiat des travaux d’ingénierie pour l’expansion du champ North Field, le Qatar démontre sa détermination à atteindre ses objectifs ambitieux et à jouer un rôle central dans l’approvisionnement énergétique mondial pour les années à venir.