Voici les 5 smartphones les plus vendus en 2023

En 2023, une tendance sans précédent s’est dégagée sur le marché des smartphones : l’iPhone d’Apple a littéralement dominé le classement des ventes mondiales. Selon le rapport récemment publié par la société spécialisée dans l’analyse de marché, Counterpoint Research, les sept premières positions du top 10 étaient toutes occupées par des modèles d’iPhone. Un exploit jamais réalisé auparavant dans l’histoire de l’industrie des smartphones.

Cette suprématie d’Apple dans le classement des ventes de smartphones en 2023 est un fait marquant qui témoigne de la force et de la popularité indéniables de la marque à la pomme. Les iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 et iPhone 15 Pro Max ont trusté les premières positions du classement, reléguant les autres marques loin derrière.

Samsung, pour sa part, n’est pas en reste, avec ses modèles Galaxy A qui complètent le top 10. Cependant, la firme sud-coréenne voit sa présence dans les premières places diminuer par rapport aux années précédentes. Si en 2022, Samsung avait un modèle au quatrième rang, en l’occurrence le Galaxy A13, cette année-là, la marque s’éloigne des premières positions.

Il est intéressant de noter que la part de marché combinée des modèles d’iPhone et de Galaxy dans le top 10 a atteint un niveau record de 20 % en 2023, surpassant légèrement les 19 % de l’année précédente. Cette augmentation témoigne de la domination croissante d’Apple et de Samsung sur le marché des smartphones.

L’iPhone 14 a été le smartphone le plus vendu en 2023, avec des chiffres impressionnants notamment aux États-Unis et en Chine, deux marchés clés qui représentent la moitié des ventes mondiales. Cependant, malgré sa position de leader, l’iPhone 14 a connu une baisse par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 13, qui était le véritable best-seller en 2022.

Quant à l’iPhone 15 Pro Max, il a été le smartphone le plus vendu au dernier trimestre de 2023, confirmant ainsi la constance d’Apple dans le maintien de sa position dominante sur le marché. Si les positions dans le top 10 des smartphones les plus vendus sont restées relativement stables en 2023, des changements sont à prévoir pour l’année suivante.

Counterpoint Research estime en effet que les 10 smartphones les plus vendus en 2024 représenteront une part encore plus importante des ventes totales. De plus, l’entrée probable de marques chinoises dans la liste ainsi que l’émergence croissante des modèles uniquement 5G pourraient modifier la donne.