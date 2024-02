Voici les 5 femmes les plus riches de France

La France, terre de culture, d’histoire et, de plus en plus, de grandes fortunes féminines. Avec une économie dynamique et un tissu entrepreneurial dense, il n’est pas étonnant de voir des femmes occuper les premières places du classement des fortunes les plus imposantes du pays. Parmi elles, certaines se distinguent par des chiffres qui donnent le tournis, témoignant de leur influence dans le monde des affaires et de leur héritage familial.

En tête de ce palmarès trône Françoise Bettencourt Meyers, la femme la plus riche du monde, dont la fortune dépasse les 80 milliards d’euros. Héritière du géant cosmétique L’Oréal, elle a su perpétuer et accroître le patrimoine familial. Outre ses activités dans le monde des affaires, elle s’est également illustrée en tant qu’écrivaine, apportant ainsi une touche artistique à son parcours impressionnant.

Juste en dessous, Marie-Hélène Habert-Dassault, membre de la célèbre famille Dassault, occupe la deuxième place avec près de 32 milliards d’euros. Impliquée dans la communication et le mécénat du Groupe Dassault, elle perpétue la tradition familiale dans le secteur de l’aviation et des technologies.

Mais le panorama des femmes riches en France ne s’arrête pas là. Margarita Louis-Dreyfus, veuve du magnat Robert-Louis Dreyfus, se hisse à la troisième place avec une fortune dépassant les 7 milliards d’euros. À la tête de Louis Dreyfus Company, elle a également marqué le monde du sport en présidant l’Olympique de Marseille pendant plusieurs années.

Marie-Christine Coisne-Roquette, présidente du groupe Sonepar, s’empare de la quatrième place avec plus de 7 milliards d’euros. Son leadership dans la distribution de matériel électrique lui confère une position de choix dans le paysage économique français.

Enfin, Anne Beaufour, héritière du groupe biopharmaceutique Ipsen, complète ce top 5 avec une fortune estimée à plus de 5 milliards d’euros. Son engagement dans le domaine de la santé et de la recherche médicale contribue à façonner le visage de l’industrie pharmaceutique française. Au-delà de ces cinq femmes exceptionnelles, le paysage financier français regorge d’autres figures féminines influentes.

