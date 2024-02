Inde : Accusé d’espionnage et emprisonné, un pigeon finalement libéré

Un fait assez surprenant s’est récemment déroulé il y a quelques mois en Inde. En effet, en mai dernier, un pigeon s’est fait capturer dans le ciel indien puis s’est fait placer dans une clinique de la ville de Bombay. L’oiseau transportait un message en chinois et cela a attiré l’attention des autorités indiennes. Soupçonné d’espionnage, le pigeon sera enfermé durant de longs mois (8 pour être plus précis) dans une clinique vétérinaire.

Le message écrit en chinois et transporté par l’oiseau présentait des particularités qui ont fait cogiter les experts indiens. Faute de preuves suffisantes à son encontre, le pigeon a été libéré ce mardi 30 janvier. Le journal local Times of India a indiqué ceci : « La police avait ouvert une procédure pour espionnage à l’encontre de l’oiseau, mais a clos le dossier au terme de son enquête ». On peut affirmer que le pigeon n’oubliera pas de sitôt sa mésaventure dans le ciel indien. Vu qu’il fut innocenté, à qui s’adressait le message illisible en chinois ? Le mystère reste entier.

Publicité

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les arrestations de pigeons voyageurs pour des faits d’espionnage sont légion en Inde. Au cours de l’année 2016, un fait de ce genre avait capté l’attention de l’opinion publique. Un pigeon avait fait l’objet d’une longue incarcération après avoir été intercepté aux alentours de la frontière pakistanaise avec un message menaçant à l’encontre du Premier ministre indien, Narendra Modi.

L’Inde entretient des relations assez tendues avec deux de ses grands voisins, à savoir la Chine et le Pakistan. Pékin, New Delhi et Islamabad se regardent fréquemment en chiens de faïence. De ce fait, la prudence est de mise chez les différents protagonistes qui mobilisent des moyens colossaux pour se tenir prêts à toutes éventualités. L’Inde et la Chine sont des superpuissances qui ont de grandes ambitions. Depuis quelques années, l’Inde connaît un développement économique fulgurant.

En 2023, l’Inde est devenue le pays le plus peuplé de la planète et, d’après diverses prévisions, elle sera en mesure de se hisser au rang de troisième puissance mondiale à l’horizon 2030. Par conséquent, on assiste souvent à des frictions entre la Chine et l’Inde. Pékin fait en sorte de rattraper les États-Unis, alors que l’Inde a pour ambition de ravir le leadership dans la zone asiatique. Cependant, malgré les tensions, les deux mastodontes essayent d’arrondir les angles pour préserver des intérêts communs. C’est notamment le cas au sein de l’Organisation des BRICS.