Inexistence de données fiables sur les VSS : un handicap pour la lutte efficace

Dans plusieurs pays en Afrique, les données qualitatives et quantitatives actuelles et fiables relatives aux différents types de violence sexuelle et sexiste sont inexistantes. Ce qui constitue un frein pour une lutte efficace contre les Violences Basées sur le Genre. Ainsi, des féministes de huit pays d’Afrique de l’Ouest, avec le soutien d’Equipop ont élaboré une stratégie régionale de plaidoyer pour efficacement lutter contre les Violences Sexistes et Sexuelles (VSS), à travers le programme #JeComptePourToutes du projet #CompterPourToutes.

L’objectif de cette stratégie est d’influencer les pouvoirs publics nationaux d’ici décembre 2024 pour l’inscription d’une ligne budgétaire dans les lois de finances des pays cibles (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal). Cette ligne budgétaire sera dédiée à la mise en place et/ou l’amélioration des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives relatives aux violences sexistes et sexuelles. Lire ci-dessous la Tribune.