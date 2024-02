IPhone: Apple prépare une révolution

Share on Telegram

S’il y a bien une entreprise dans le monde qui suscite pas mal de curiosité, c’est Apple ! En quelques années, la marque à la pomme s’est imposée comme étant l’une des sociétés les plus dynamiques et innovantes au monde. iPhone, MacBook, iPod, iPad… La firme de Cupertino est à la pointe de la technologie et chaque annonce est scrutée de près par ses amateurs.

Et concernant les informations, il y en aurait déjà qui auraient fuité autour du prochain iPhone 16… Selon certains insiders, l’iPhone 16 d’Apple disposera d’un nouveau bouton permettant la prise de photographies. Une autre information fait état d’une batterie totalement repensée. Celle-ci offrira ainsi au smartphone, une autonomie record, bien plus longue que tout ce qui a été fait jusqu’à alors.

L’autonomie de l’iPhone, revue à la hausse ?

Une information qui pourrait intéresser pas mal de monde. En effet, concernant Apple, de nombreuses critiques ont émané au sujet de l’autonomie des produits proposés. Des attaques que le groupe a entendues. Résultat, il se pourrait que l’autonomie du prochain iPhone pourrait dépasser les 30h. À ce jour, l’iPhone 15 peut tenir :

29h en lecture vidéo,

6 à 23h pour une utilisation tout à fait classique de son smartphone

Comment Apple peut-il parvenir à un tel résultat ?

Mais comment un tel gain est-il possible ? La batterie de l’iPhone 16 serait de 4.676 mAh, contre 4.422 mAh actuellement. Une légère hausse de puissance, mais qui serait suffisante, notamment si celle-ci est complétée par d’autres améliorations. On pense notamment à l’intégration prochaine de la puce A18 Bionic, qui permettrait d’optimiser, là encore, les performances du téléphone.

Une annonce qui pourrait d’ailleurs convaincre beaucoup d’acheteurs à se tourner ou à revenir vers Apple. Le groupe américain, qui a connu une très belle année 2023, pourrait confirmer en 2024. Ce type d’information est effectivement très bien vu des usagers qui souhaitent pouvoir utiliser leur smartphone, au quotidien, sans avoir à penser à la recharger une à deux fois par jour (ce qui, à la longue, impacte considérablement l’expérience utilisateur).