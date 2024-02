« La Russie doit gagner… »: le lapsus gênant de Trudeau (vidéo)

Lors d’une conférence de presse tenue à Varsovie aux côtés de son homologue polonais Donald Tusk, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a commis un lapsus remarquable. En voulant exprimer son soutien à l’Ukraine, il a accidentellement déclaré que « la Russie doit gagner la guerre« , provoquant immédiatement une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre, qui revenait d’une visite en Ukraine où il avait annoncé un soutien financier et militaire de 2,2 milliards de dollars USD à ce pays ravagé par la guerre, a rapidement corrigé son erreur. Insistant sur le fait qu’il voulait dire que « l’Ukraine doit gagner cette guerre contre la Russie« , Trudeau s’est empressé de présenter ses excuses pour cette maladresse verbale.

Ce moment, capturé et largement diffusé sur les plateformes de médias sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), a suscité diverses réactions. Alors que certains internautes se sont moqués de cette gaffe en suggérant que Trudeau avait révélé son « vœu le plus cher« , d’autres ont souligné l’ironie de la situation, étant donné le partenariat solide entre le Canada et l’Ukraine, notamment avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

La déclaration malencontreuse de Trudeau a offert une occasion inattendue à ses détracteurs et à ceux qui scrutent les moindres faux pas des dirigeants mondiaux, de remettre en question sa position et sa crédibilité sur la scène internationale. Cette erreur, bien que rapidement corrigée, souligne la sensibilité des enjeux diplomatiques et la portée des mots dans des contextes aussi volatils.

Malgré cet incident, l’engagement du Canada envers l’Ukraine reste indéniable, comme en témoigne l’important soutien financier et militaire annoncé. Ce lapsus, bien qu’embarrassant pour le Premier ministre Trudeau, ne devrait pas éclipser la solidarité continue du Canada envers l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe.