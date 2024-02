La Russie répond à Macron et avertit sur l’envoi de troupes

L’escalade des tensions entre la Russie et les pays de l’OTAN prend une nouvelle tournure, suite aux déclarations de hauts fonctionnaires russes concernant la possibilité d’un envoi de troupes occidentales en Ukraine. Konstantin Kossachiov, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, a émis un avertissement sévère, soulignant qu’une telle action pourrait être interprétée comme une participation directe de l’OTAN aux hostilités, voire comme une déclaration de guerre.

Le vice-président du Conseil de la Fédération a critiqué la logique du président français Emmanuel Macron, qui a laissé entendre lors d’une conférence à Paris que l’envoi de troupes au sol ne devait pas être exclu. Selon Kossachiov, cette approche est non seulement erronée mais également dangereuse, pouvant mener à un scénario catastrophique.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a renforcé cette position en déclarant qu’un conflit militaire direct entre l’OTAN et la Russie serait inévitable si des troupes occidentales étaient déployées en Ukraine. Peskov a souligné l’importance pour les pays de l’OTAN d’évaluer les conséquences de telles actions et de considérer si elles correspondent réellement à leurs intérêts nationaux.

Ces déclarations interviennent après que le président Macron ait signalé, lors d’une réunion à l’Élysée avec plusieurs dirigeants européens et représentants des États-Unis et du Royaume-Uni, l’absence de consensus pour un envoi officiel de troupes terrestres en Ukraine. Toutefois, Macron a précisé que toutes les options devaient rester ouvertes pour empêcher la Russie de prendre l’avantage dans le conflit.

La réunion à Paris, qui a vu la participation de personnalités telles que le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda, a mis en lumière les divergences d’approches au sein de l’UE et de l’OTAN concernant la manière de répondre à la crise ukrainienne. Les déclarations russes viennent rappeler les risques d’escalade liés à toute modification significative de l’engagement militaire occidental en Ukraine.

L’avertissement de la Russie soulève des questions sur l’équilibre précaire entre la dissuasion et la provocation, dans un contexte où la communauté internationale cherche à naviguer entre soutien à l’Ukraine et prévention d’une confrontation directe plus large.