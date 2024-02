Le Président béninois Patrice Talon s’est envolé pour Paris

Le président Patrice Talon est absent du territoire national. Il s’est envolé pour Paris ce mercredi 31 janvier 2024 après le conseil des ministres, a rapporté Bip Radio sans évoquer les raisons de son déplacement ni préciser la date de son retour. Au cours de son séjour, le Chef de l’Etat aura certainement à rencontrer le président français Emmanuel Macron.

Ce sera l’occasion pour Patrice Talon et Emmanuel Macron de réchauffer les liens de coopération qui existent entre le Bénin et la France depuis plusieurs décennies. La coopération bilatérale entre le Bénin et la France repose entre autres sur les secteurs économique, sécuritaire, politique, éducatif et culturel. Ce voyage du président Talon intervient dans un contexte où le nord du Bénin a été à plusieurs reprises le théâtre d’attaques terroristes. Plusieurs actions sont mises en œuvre par le gouvernement pour mettre hors d’état de nuire ces hommes armés non identifiés. En témoigne l’opération MIRADOR qui se révèle davantage efficace. La preuve, 7 présumés terroristes ont été neutralisés ce mercredi 31 janvier à Karimama et à Matéri. Face à ce défi sécuritaire, le Bénin doit renforcer ses actions afin de lutter efficacement contre ce phénomène.

Il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que le locataire de la Marina abordera avec son homologue français le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Patrice Talon et Emmanuel Macron passeront en revue la coopération bilatérale et les orientations de la nouvelle stratégie partenariale entre le Bénin et la France pour la période 2022-2026. Ce document a été signé en juillet 2022 lors de la visite de travail du président Macron à Cotonou. Cette nouvelle stratégie partenariale a fait la part belle à la culture et à l’art ainsi qu’au système éducatif avec en toile de fond la formation technique et professionnelle.