Les USA contraints de déployer une arme unique contre cette menace

Dans un contexte de tensions croissantes en mer Rouge, les États-Unis ont été amenés à utiliser une arme défensive exceptionnelle face à la menace persistante des rebelles Houthis au Yémen. Ces derniers ont intensifié leurs attaques, ciblant notamment des navires commerciaux et militaires américains, britanniques et israéliens. La situation a culminé fin janvier, lorsque le destroyer USS Carney a été la cible d’un missile balistique antinavire, marquant une escalade significative dans la stratégie offensive des Houthis.

Le vice-amiral Emmanuel Slaars a souligné la capacité des Houthis à maintenir un haut niveau de menace dans la région, malgré les efforts internationaux pour sécuriser les voies maritimes. Les attaques répétées contre des navires commerciaux et militaires soulignent la sophistication croissante et l’audace des rebelles yéménites. L’incident impliquant l’USS Carney a notamment mis en lumière la vulnérabilité potentielle des forces navales face à de telles menaces.

Face à cette escalade, les États-Unis ont répondu en déployant le système d’arme rapproché Phalanx, un dispositif défensif avancé conçu pour intercepter des menaces aériennes à courte portée. L’utilisation réussie de ce système par l’USS Gravely contre un missile de croisière antinavire témoigne de l’efficacité des mesures de défense américaines. Cet événement marque la première utilisation du CIWS dans le contexte actuel des affrontements avec les Houthis, soulignant l’adaptation continue des États-Unis face à des menaces évolutives.

Parallèlement, l’US Centcom a rapporté des actions offensives visant à neutraliser les capacités d’attaque des Houthis, avec la destruction d’un missile sol-air et de plusieurs drones, signalant ainsi une réponse proactive à la menace. Ces opérations démontrent la détermination américaine à protéger ses intérêts et à maintenir la sécurité maritime dans une zone stratégiquement cruciale.

L’implication de l’Iran, via le navire espion IRIN Behshad, et la destruction de drones iraniens par l’USS Carney, ajoutent une dimension supplémentaire au conflit, suggérant un soutien des Houthis par Téhéran. Cette complexité géopolitique exacerbe les tensions régionales et met en lumière les enjeux internationaux de la sécurité maritime dans le golfe d’Aden et au-delà.

Dans ce contexte tendu, l’Union européenne a également pris des mesures, en convenant du principe d’une opération navale défensive en mer Rouge. Cette initiative, baptisée EUNAVFOR ASPIDES, vise à compléter les efforts des États-Unis pour sécuriser la région, reflétant une approche coordonnée entre les alliés pour contrer la menace houthie et assurer la liberté de navigation. Cette collaboration internationale est essentielle pour faire face à une situation sécuritaire de plus en plus complexe et imprévisible.