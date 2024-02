LIFE : L’ONG qui brise les chaînes de la faim dans le monde

Dans le paysage des ONG dévouées à la lutte contre la faim dans le monde, il y a LIFE. Derrière cet acronyme se révèle une organisation internationale qui agit toute l’année sur le terrain de l’aide alimentaire à travers plusieurs opérations complémentaires. Son programme « 1 Euro = 1 Repas » est tout particulièrement impactant. Il redéfinit la manière dont nous pouvons tous contribuer à la lutte contre la précarité alimentaire en transformant chaque euro en une lueur d’espoir pour ceux qui en ont besoin !

Avec LIFE, chaque geste compte pour lutter contre la faim dans le monde

Depuis sa création en 2009, LIFE est profondément engagée en faveur du combat contre les inégalités sociales et la pauvreté dans le monde. Jour après jour, elle contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables à travers son action de lutte contre la faim. Avec son programme « 1 Euro = 1 Repas », elle distribue toute l’année des repas chauds et des colis alimentaires. Ceux-ci sont composés de denrées alimentaires de base telles que du riz, de l’huile, du sucre, du sel, de la farine, etc.. Leur contenu varie selon les pays afin d’être adapté aux habitudes alimentaires des populations aidées.

Et pour encourager encore plus de donateurs, chaque année, l’ONG propose un temps fort de son opération « 1 Euro = 1 Repas » : 1 mois symbolique pour distribuer le maximum de repas. La solidarité de tous, la générosité de chacun y est plus que jamais au rendez-vous.

1 Euro = 1 Repas = 10 millions de repas distribués en 1 mois !

C’est l’objectif de cette année ! 10 millions de repas distribués dans le monde entier en 1 mois. L’an dernier, pour les 10 ans d’ un programme de lutte contre la faim « 1 Euro = 1 Repas », l’ONG a réalisé la belle performance d’une distribution de 8 261 480 repas. Ce qui représente plus de 995 tonnes de nourriture. Parmi les pays bénéficiaires, on peut citer l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, le Mali, Madagascar, le Bangladesh, le Maroc, la Tunisie, le Liban, la Palestine, mais aussi la France ! Tout cela a bien entendu été rendu possible grâce à un magnifique élan de générosité des donateurs.

1 mois pour battre tous les records de solidarité

Pendant ce mois emblématique de l’opération « 1 Euro = 1 Repas », LIFE orchestre une période d’engagement passionnant, un marathon de solidarité. Elle y mobilise toutes ses ressources pour sensibiliser et encourager. Ce mois dédié à la générosité devient un véritable appel à l’action, invitant les donateurs du monde entier à se joindre à la lutte contre la faim. À travers des témoignages inspirants et des évènements interactifs, l’organisation créée une vague d’enthousiasme et d’empathie. C’est un moment crucial où chaque euro devient une pierre angulaire, chaque donateur se métamorphose en architecte du changement. Ce mois intensif n’est pas seulement une collecte de fonds, mais une grande célébration de la solidarité internationale. Il transforme des gestes individuels en une force collective contre la faim.

Les résultats sur le terrain parlent d’eux-mêmes !

Grâce à l’opéraon « 1 Euro = 1 Repas », de nombreux pays ont pu bénéficier d’un souen alimentaire précieux. Voici quelques exemples d’acons mises en œuvre en 2023.

Au Burkina Faso :

Dans ce pays où les violences ont forcé plus de 1,14 million de personnes à fuir en 2 ans, LIFE a distribué dans la région du Plateau-Central, dans le village de Zitenga, 250 colis alimentaires aux familles hébergeant les réfugiés. Grâce à cee opéraon, l’ONG a ainsi apporté son aide à 1250 personnes qui ont retrouvé le sourire et l’espoir.

En Somalie :

Dans les régions de Benadir et Bay ravagées par des inondaons en septembre 2023, LIFE a pu intervenir en urgence et a distribué 1522 colis. Pas moins de 1380 familles ont pu bénéficier de cee aide vitale.

Au Liban :

Dans le nord du pays, à Akkar, l’ONG a remis 411 colis alimentaires : 111 dans le camp d’Abu Ibrahim, 200 dans le camp d’Al-Imna et 100 dans la zone Rihaniya. Elle a ainsi permis à 411 familles de réfugiés ou Libanaises de retrouver le sourire.

Au Maroc :

La région de Guelmim-Oued Noun est parculièrement exposée à la faim. Grâce à l’opéraon « 1 Euro = 1 Repas », 98 familles à Awriwra et 7 à Taknaboucht, soit 630 personnes, ont pu à nouveau profiter de bons repas en famille.

D’une associaon de quarer à une ONG de solidarité internaonale de référence

En 2009, une poignée de bénévoles rêveurs donnèrent naissance à LIFE. Depuis, la pete associaon née dans un quarer de Saint-Denis en région parisienne a bien changé. Elle est devenue une ONG internaonale de référence présente en France et dans plus de 25 pays, comptant 40 collaborateurs dans le monde, et soutenue par plus de 180 000 donateurs.

Sa vocaon est d’apporter une aide durable et efficace aux populaons les plus vulnérables. Elle intervient sur le terrain par la mobilisaon de secours d’urgence et par la mise en place de programmes de développement. Son acon se fait en faveur de tout citoyen du monde en souffrance, quelles que soient sa naonalité, son origine et sa religion. Ces opéraons ne sont pas juste ponctuelles. Chacune d’elles s’insère dans une volonté affirmée de favoriser l’autonomie des communautés locales.

LIFE a pour but de consolider et/ou de rétablir les condions de vie des populaons à travers quatre secteurs d’intervenon complémentaire :

La sécurité alimentaire ;

L’eau, l’assainissement et l’hygiène ; · La protecon de l’environnement ;

L’éducaon et la formaon.

L’opéraon « 1 € = 1 Repas » n’est pas une campagne ordinaire de collecte de fonds pour luer contre la faim. Son concept est simple, mais puissant : chaque euro récolté se transforme en un repas concret pour ceux qui en ont besoin. C’est une approche tangible et transparente qui entre en résonance avec le cœur de chaque donateur. En rejoignant l’opéraon, il est possible tous ensemble, de redonner de l’espoir à de nombreuses personnes qui souffrent de la faim !