Maghreb : des perspectives alléchantes pour ce géant pétrogazier

La zone du Maghreb n’en fini plus d’attirer de grands investisseurs dans le secteur des hydrocarbures. Un pays en particulier fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s’agit de l’Algérie. Le pays arabe possède sans doute l’un des potentiels pétrogaziers les plus importants d’Afrique du Nord. L’Algérie est un mastodonte de la production pétrolière en Afrique. Le pays a aussi enclenché d’ambitieuses réformes afin de bien valoriser ses ressources en gaz.

Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, l’Algérie s’est positionnée comme un pion important dans la chaîne d’approvisionnement mondial en gaz. Plusieurs chancelleries occidentales se bousculent aux portes de la nation maghrébine dans le but de dénicher des contrats de livraison. Ces derniers temps, on peut donc affirmer que la Sonatrach (société publique chargée des hydrocarbures en Algérie) croule sous les commandes.

L’entreprise publique peut effectivement se frotter les mains, car les perspectives sont alléchantes. Il y a quelques jours, Youcef Khanfar, le directeur général de la Sonatrach a déclaré que sa société souhaite augmenter la production gazière nationale de plus de 10 milliards m3 sur le court terme. Selon monsieur Khanfar, la production brute actuelle de gaz est de 130 milliards m3.

Avec les divers projets de renforcement de production qui ont été lancés, l’Algérie est en mesure de produire 150 milliards de mètres cubes d’ici à 2025, d’après les analyses du directeur général de la Sonatrach. Comme on vous l’a indiqué plus haut, l’Algérie possède une avance notoire dans le domaine de la valorisation des hydrocarbures en Afrique du Nord. Le potentiel est vraiment énorme et les premières autorités en sont conscientes.

C’est ainsi que de nombreux mécanismes furent enclenchées afin de dynamiser sans cesse un domaine vital pour la stabilité économique de l’Algérie. Avant l’avènement de la guerre en Ukraine et suite au chamboulement provoqué par la pandémie du coronavirus, l’Algérie a enregistré de grandes pertes sur le marché des hydrocarbures.

Les prix étaient bas et cela avait eu pour conséquence de plonger l’économie nationale dans une forme de récession économique. Aujourd’hui, la donne a changé et le pays d’Afrique du Nord est déterminé à mettre toutes les chances de côté pour renflouer au maximum ses caisses et booster du même coup l’ensemble de l’économie. En effet, il est important de mettre en place une politique ambitieuse qui va permettre réorienter la rente pétrogazière vers d’autres secteurs économique pour le plus grand bonheur de la population.