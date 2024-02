Maghreb: deux pays s’unissent pour un projet majeur

Le Maghreb a récemment été le théâtre du lancement d’un projet d’une ampleur considérable, marquant une étape importante dans la coopération régionale. L’Algérie et la Mauritanie ont uni leurs forces pour initier un ambitieux projet routier de connexion frontalière, accompagné d’une zone franche pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux nations voisines.

La cérémonie de pose de la première pierre de ce projet, qui s’étendra sur 840 kilomètres, a été l’occasion pour les présidents algérien et mauritanien de manifester leur engagement en faveur de cette initiative stratégique. L’exonération de taxes pour les marchandises d’origine claire, qu’elles soient mauritaniennes ou algériennes, témoigne de la volonté des deux pays de dynamiser leur économie et de promouvoir le commerce transfrontalier.

L’Algérie, consciente de l’importance cruciale du développement de son secteur des transports, a inscrit cette priorité au cœur de sa politique de planification territoriale. En effet, le schéma national d’aménagement du territoire, élaboré jusqu’en 2025, met en lumière l’attention particulière accordée au secteur des transports terrestres, favorisant ainsi la connectivité non seulement au sein du Maghreb mais également avec l’Europe du Sud et le reste de l’Afrique.

Le vaste territoire de l’Algérie et sa position stratégique en Afrique du Nord en font un acteur incontournable dans la région. Avec ses 1 622 kilomètres de côtes méditerranéennes et ses étendues sahariennes, le pays se positionne comme le deuxième plus grand d’Afrique. Cette situation géographique unique offre des opportunités sans précédent pour renforcer les échanges commerciaux et stimuler le développement régional.

La répartition géographique et climatique de l’Algérie a eu un impact significatif sur la distribution de sa population. Alors que la majorité des habitants se concentrent dans les régions du nord du pays, proches des côtes méditerranéennes, les vastes régions du sud restent moins peuplées. Cependant, ce projet routier majeur pourrait contribuer à rééquilibrer cette répartition en stimulant le développement économique dans les régions moins peuplées.