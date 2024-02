Nigéria: les sombres prédictions d’un religieux qui charge Tinubu

Le directeur spirituel du Ministère d’Adoration du Nigeria (AMEN), le père Ejike Mbaka, a sonné l’alarme sur une imminente vague de famine qui pourrait dévaster le pays. S’exprimant lors de son homélie dominicale, le religieux a mis en garde le président Bola Tinubu contre les conséquences dévastatrices de l’insécurité et des difficultés croissantes au Nigeria. Mbaka, tout en reconnaissant les obstacles qu’il a lui-même surmontés pour parvenir à la présidence grâce à un acte de providence, a critiqué le manque de volonté politique de Tinubu pour résoudre les problèmes nationaux.

Selon le prêtre, une menace plus grave plane sur le pays si l’insécurité n’est pas combattue efficacement. Il a souligné les dangers auxquels sont confrontés les agriculteurs, victimes d’attaques de bergers armés, décourageant ainsi la production alimentaire. Mbaka a appelé à une implication significative de la population pour faire face à la crise imminente, soulignant les récentes attaques dans la région de Nkerefi, où des femmes travaillant dans les champs ont été sauvagement tuées.

Le religieux controversé a également mis en cause le président Tinubu pour son inertie face à la corruption endémique dans le secteur pétrolier. Dans une vidéo de son homélie partagée sur les réseaux sociaux, Mbaka a exhorté le président à prendre des mesures décisives, dénonçant l’inaction face aux cabales qui entravent le progrès. Il a questionné la gestion des ressources pétrolières du Nigeria, soulignant la nécessité de démanteler les cabales et de rendre des comptes.

Mbaka a déploré la situation de pauvreté dans laquelle vivent les Nigérians malgré l’abondance de ressources. Il a pointé du doigt la détérioration des écoles publiques, le manque de soutien aux enseignants et aux médecins, et les conditions précaires des forces de l’ordre. Le prêtre a appelé à l’adoption de lois visant à résoudre ces problèmes et à prendre soin des professionnels de la sécurité, soulignant que le cœur de nombreuses familles est brisé par l’insécurité et le manque de soutien.