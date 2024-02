Or, lithium en Afrique : d’importants investissements attendus dans ce pays

Le continent africain représente aujourd’hui un véritable eldorado pour les investisseurs du secteur minier. Le potentiel minier est colossal aux quatre coins de l’Afrique. Actuellement, la demande est très forte pour les minerais qui vont constituer la base de l’économie de demain. On pense notamment aux minéraux critiques et aux terres rares. Cependant, les minerais de type « traditionnels » ont toujours la cote sur le marché international. Il se trouve que l’Afrique regorge de tous ces gisements.

Au niveau de l’Afrique Australe, un pays suscite de nombreuses convoitises à cause de son potentiel minier. Il s’agit du Zimbabwe. Les ressources naturelles présentes au niveau de la Rhodésie du Sud sont inestimables. Les premières autorités locales ont enclenché des mécanismes ambitieux afin de faire du secteur minier un pilier important de l’économie nationale. Le pays d’Afrique Australe est riche en or, en lithium et en d’autres minerais précieux.

Tout récemment, deux grands investisseurs, à savoir Ajako United et Innermost Resources Zimbabwe, ont mis en place un cadre pour investir au Zimbabwe. Selon des sources bien introduites, les deux entreprises prévoient d’investir chacun 6,94 milliards de dollars et 1,4 milliard de dollars dans le secteur minier local. Ajako United et Innermost Resources Zimbabwe ont déjà tout ficeler afin que leurs investissements soient une réussite. Les minerais qui sont ciblés en priorité sont l’or, le lithium, le manganèse et le cuivre.

Le Zimbabwe est un géant minier qui fait beaucoup parler de lui. La nation d’Afrique Australe est le premier producteur de Lithium en Afrique. Le platine qui est indispensable dans de nombreux domaines est stocké en abondance au Zimbabwe. En effet, le pays possède la troisième plus grande réserve mondiale de platine. Le constat est le même avec l’or. D’après les données avancées par la Chambre des Mines, l’industrie minière a généré pour le Zimbabwe la somme de 5,6 milliards $ au cours de l’année 2022.

Au vu de la demande très forte et de l’afflux des investisseurs, il est fort à parier que le secteur minier va continuer à produire des capitaux importants pour l’économie zimbabwéenne. Le pays a connu des soubresauts socio-politiques qui ont quelque peu ralenti son développement économique. Les autorités misent notamment sur le secteur minier pour impulser une nouvelle dynamique. L’agriculture, qui dans un passé pas si lointain constituait la force de l’économie nationale, pourrait profiter des fruits de la rente minière pour opérer une profonde restructuration. Considéré autrefois comme le grenier de l’Afrique, le Zimbabwe essaye de redynamiser son secteur agricole pour le plus grand bonheur des populations.