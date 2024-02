Près de 10 milliards en une journée, ce milliardaire sur un petit nuage

S’il y a bien une action sur laquelle il faut aujourd’hui prêter attention, c’est celle de Nvidia. Le groupe américain, dirigé par Jensen Huang s’occupe notamment de fabriquer des puces électroniques, notamment utilisées dans le domaine de l’intelligence artificielle, en plein boom actuellement !

Et pour cause. Depuis le début de l’année 2022, date à laquelle le cours de Nvidia a commencé à exploser, son cours a été multiplié par… 5 ! Et les choses continuent d’aller bon train pour le groupe. Il y a quelques jours, le cours a perdu 5 à 6%, à l’approche de l’annonce de ses résultats. Beaucoup craignaient qu’ils ne soient pas bons ou alors, trop proches des prévisions.

Le cours de Nvidia explose, la fortune de Jensen Huang avec

Mais Nvidia a surpris son monde en annonçant un chiffre d’affaires de 22.1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, soit 22% de plus que le troisième trimestre et… 265% de plus que l’an dernier, à la même époque. Résultat, l’action a connu un bon de 16.4% en quelques heures uniquement, pour atteindre les 785.36 dollars. Une hausse qui a permis de faire exploser la capitalisation boursière du groupe, qui a pris 277 milliards en une seule journée.

Du jamais-vu.

Mais ces bons résultats impactent aussi (très positivement), le patron du groupe. Jensen Huang, grâce à ces superbes résultats, a gagné près de 10 milliards de dollars en une journée de bourse. Le patron de 61 ans a vu sa fortune décoller, passant de 59.6 milliards de dollars le 21, à 69.2 milliards de dollars le 22, suite à l’annonce des résultats de son entreprise, dont il ne détient “que” 3.5%. De quoi le positionner à la 21e place des personnalités les plus riches de ce monde.

Une ascension fulgurante

Une progression absolument incroyable pour celui qui, au début de l’année 2023 n’était encore que 128eme sur la liste des milliardaires les plus riches de ce monde, avec 13.5 milliards de dollars de patrimoine. Mais le succès incroyable de son entreprise, couplé au boom de l’intelligence artificielle, lui a permis de décoller. Une vraie récompense pour celui qui est à la tête de son groupe depuis 31 ans !