Révision constitutionnelle au Bénin : Guy Mitokpè doute des propos de Patrice Talon

Le Secrétaire National à la Communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè a profité d’une interview qu’il a accordée dans la matinée de ce mardi 13 février à Fraternité Fm pour se prononcer sur la récente conférence de presse animée par le président Patrice Talon. L’ancien membre de Restaurer l’Espoir n’est pas allé par quatre chemins pour mettre en doute les propos de l’actuel patron de la Marina par rapport à la révision de la Constitution.

Talon, désormais plus présent dans la presse…

L’honorable Guy Dossou Mitokpè s’est notamment fondé sur certains signaux pour faire son analyse. Il fait remarquer dans un premier temps qu’au cours de ces dernières semaines, le président Patrice Talon a multiplié les prises de parole face au public. Pour lui, le président s’intéresse de plus en plus à la presse, contrairement à ce à quoi on a assisté au cours des huit dernières années. Mais pour lui, le seul objectif de cette sortie médiatique est de mettre dans l’esprit de la population qu’il n’est en rien responsable de la prochaine révision de la constitution. Il a ajouté à ce constat, les actions des formations politiques soutenant les actions du président Patrice Talon. Ces dernières, contrairement aux déclarations du président, n’entendent pas abandonner le processus relatif à la révision de la loi fondamentale.

Talon s’en lave les mains…

« Cette conférence de presse a été faite pour décliner toute responsabilité dans ce qui se fera alors qu’il en est l’instigateur. Elle a été faite pour faire une mise en garde à l’endroit des députés qui n’iraient pas dans ce sens », a analysé l’ancien membre de Restaurer l’Espoir. « L’autre message est qu’il y a une sorte de mise en garde à l’endroit des parlementaires actuels. J’ai ouï dire après cette conférence de presse qu’il y a eu des menaces très poussées envers certains responsables du parti Les Démocrates pour les intimider », a poursuivi l’honorable Guy Dossou Mitokpè au micro de Radio Fraternité. Pour le Secrétaire National à la Communication du parti Les Démocrates, ce sont autant de facteurs qui amènent son parti à ne pas croire aux propos du président Patrice Talon.

Il estime que la période est assez mal choisie pour s’engager sur la voie d’une révision de la loi fondamentale de notre pays. « Entre les propos du chef de l’État et les actes qu’il mène, il y a un décalage assez énorme. Je continue de croire que le président Patrice Talon est déterminé à exclure le Parti Les Démocrates des prochaines élections dans notre pays », a réaffirmé Guy Dossou Mitokpè lors de cette sortie médiatique qu’il a effectuée sur Fraternité Fm.

La crainte d’un 3è mandat

Rappelons qu’au cours de sa conférence de presse, le président Patrice Talon a rassuré les uns et les autres sur ce qu’il pense du débat actuel sur la révision de la Constitution. Il estime que la réticence est souvent liée à une peur d’un troisième mandat. Mais selon lui, cette page est tournée définitivement au Bénin. « On soupçonne ou on confond notre réalité au Bénin avec celle de la sous-région où les présidents, en fin de mandat, tentent de briguer un troisième mandat sous divers prétextes. Cela a créé un traumatisme qui fait qu’on soupçonne tout le monde… J’ai espéré que cette question soit derrière nous. Nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question au Bénin…Il n’y a plus aucune raison de soupçonner quiconque… », avait-il indiqué pour évacuer la peur au sein de l’opinion publique tout en martelant qu’il n’est en rien partant pour la révision de la constitution béninoise.