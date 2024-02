Sénégal : le destin politique d’Ousmane Sonko va-t-il basculer ?

L’actualité politique au Sénégal fait beaucoup parler depuis ces derniers jours. Suite au report de l’élection présidentielle en décembre prochain, des manifestations ont eu lieu dans diverses villes du pays de la Teranga. Le report du scrutin présidentiel va-t-il rebattre les cartes au sein du paysage politique national ? Nos confrères de Senenews ont récemment notifié que le Macky Sall, le président de la République, a enclenché un mécanisme dans le but de préparer un projet d’amnistie générale.

D’après des sources bien introduites, le projet d’amnistie sera soumis au vote lors du prochain Conseil des ministres. Ousmane Sonko pourrait être le grand bénéficiaire de ce projet d’amnistie. Si tout se déroule comme prévu, l’ex-leader du PASTEF et ses compagnons pourraient retrouver la liberté. Si ce scénario se réalise, on assistera à un incroyable retournement de situation.

Alors que l’avenir politique d’Ousmane Sonko était plus qu’incertain, voilà qu’une lueur d’espoir apparaît dans un contexte sociopolitique très spécial. La présidentielle est reportée en décembre prochain et s’il retrouve la liberté, Ousmane Sonko aura le temps de se réorganiser et prétendre au fauteuil présidentiel. Les différents candidats déclarés à l’élection présidentielle étaient dans les starting-blocks avant l’annonce du report de la consultation électorale.

Plusieurs candidats avaient commencé à sillonner l’intérieur du Sénégal pour convaincre les populations avec différents projets de société. Après avoir effectué deux mandats à la tête du pays de la Teranga, Macky Sall devait en principe transmettre le flambeau en avril prochain. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Selon Macky Sall, le processus électoral a été impacté par quelques faits qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive. On pense notamment à l’intégrité d’un des juges du Conseil constitutionnel et au cas de la candidate qui possèderait la double nationalité. Cela a convaincu le président sénégalais de reporter la présidentielle le temps de régler ces couacs pour ne pas entacher la crédibilité du rendez-vous électoral.