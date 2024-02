Sénégal : Macky Sall s’offre un bonus à défaut d’un 3ᵉ mandat

Contre toute attente, le président Macky Sall restera encore au pouvoir jusqu’à la fin de l’année de 2024. C’est du moins la décision prise à l’issue d’une séance plénière plutôt houleuse au Parlement Sénégalais. Des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux malgré le blocage de la connexion internet, on pouvait voir une horde de gendarmes qui ont également pris part à la séance. En présence des Forces de l’ordre, la proposition de loi a été adoptée par les parlementaires de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar et ceux du groupe Démocratie, Liberté, dirigé par le PDS.

Youssou Ndour s’oppose au report

Cette législation qui permet au président de demeurer au pouvoir malgré la fin de son mandat a été adoptée avec 105 voix pour et une voix contre. Au sein de l’opinion publique, des voix se sont élevées pour manifester leurs inquiétudes sur la situation qui prévaut dans le pays. C’est le cas du célèbre chanteur sénégalais Youssou Ndour. Sur le réseau social X, il a laissé un message où il exprimait formellement son opposition à un report des élections. « Sans équivoque, je ne suis pas d’accord avec le report de l’élection présidentielle. Nos rendez-vous démocratiques s’imposent à nous tous et le peuple souverain sera le dernier juge ! La situation au Sénégal m’inquiète encore plus, car il y a trop d’animosités dans ce pays et ce n’est pas Nous », a publié sur le réseau social anciennement appelé Twitter le chanteur sénégalais.

Pour certains leaders sénégalais, il s’agit en réalité d’une volonté manifeste du président sénégalais de s’éterniser au pouvoir à défaut d’un troisième mandat. « On se rend compte qu’au fond, le président Macky Sall avait cédé à la pression et aujourd’hui, il révèle sa vraie nature qui consiste à s’accrocher au pouvoir », a déclaré sur Radio France Internationale Kane leader du mouvement. Toujours sur le réseau social X, Nathalie Yamb s’est prononcée sur cette actualité tout en pointant comme à son habitude du doigt la France. Pour cette dernière, tout serait mis en œuvre juste pour que le candidat choisi par l’ancien colon puisse gagner les élections. Parlant des gendarmes ayant pris d’assaut l’hémicycle, la militante déclare qu’ils sont « les exécutants hideux de la volonté du président français Emmanuel Macron de voir Karim Wade installé à la tête du Sénégal, fut-ce par la force, fut-ce par un coup d’État, pire, un coup du peuple ! »