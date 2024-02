Sénégal : mauvaise nouvelle pour les U20 à quelques jours des Jeux africains

Du 8 au 23 mars, le Ghana abritera la 13ᵉ édition des Jeux africains. Au fil des années, ce rendez-vous sportif a réussi à se positionner comme un évènement phare sur le continent africain. Le Sénégal compte récolter une pluie de médaille au cours de ces Jeux africains en terre ghanéenne. L’équipe de football des U20 sera l’un des grands atouts de la délégation sénégalaise à Accra.

Le Sénégal s’est imposé comme une superpuissance du football africain dans toutes les catégories et les aficionados pourront voir à l’œuvre de véritables pépites sénégalaises au cours de ces Jeux africains. Malheureusement, l’équipe entraînée par Serigne Saliou Dia ne pourra pas compter sur Amara Diouf. Ce dernier est considéré comme l’une des plus grandes promesses du football sénégalais.

Il a remporté la CAN U17 avec les lionceaux de la Teranga avant de basculer dans une autre dimension lors de la Coupe du monde de football de la même catégorie. Les fans sénégalais espéraient que la pépite allait être du voyage au Ghana, mais ils ont désenchanté. Le règlement est très strict et seuls les joueurs qui sont nés en 2007 ont le droit de participer à cette CAN U17. Amara Diouf est né en 2008 et il n’est pas éligible à la sélection.

« Il est encore précoce, mais je pense qu’il a un avenir devant lui et qu’il participera à des compétitions avec nous à l’avenir. Amara est le fer de lance de l’équipe U17, mais nous sommes maintenant avec la sélection U20, un autre niveau« dira le coach Serigne Saliou Dia.

Le staff des U20 est conscient que l’absence d’Amara Diouf est une perte, mais il est serein sur le fait que d’autres prodiges composent le groupe et qu’ils vont mouiller le maillot pour représenter fièrement le pays de la Teranga. Souleymane Diallo, l’adjoint de Serigne Saliou Dia, estime qu’Amara Diouf est un joueur stratosphérique qui apporte beaucoup à une équipe. Cependant, il a tenu à notifier qu’il n’y a pas « d’Amara Diouf dépendance » et que les jeunes qui seront au Ghana vont faire le job.