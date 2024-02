Trésors africains pillés: le film « Dahomey » récompensé

Au cœur de l’actualité cinématographique, le documentaire intitulé « Dahomey« , réalisé par Mati Diop, franco-sénégalaise, a été honoré par la Berlinale, recevant l’Ours d’or pour sa profonde exploration de la restitution des œuvres d’art africaines. Le film s’inscrit dans une démarche mémorielle, mettant en lumière le chemin de retour de 26 précieuses œuvres d’art au Bénin, initialement emportées par les troupes coloniales françaises. Ce choix audacieux du jury, présidé par Lupita Nyong’o, illustre une fidélité aux engagements politiques et sociaux du festival.

Dans son discours de remerciement, Diop, dont les racines s’entremêlent entre la France et le Sénégal, a souligné l’importance de la mémoire et de la justice dans le processus de restitution. Elle a également exprimé sa solidarité envers diverses causes, affirmant une position claire contre l’oubli et pour la reconnaissance des injustices historiques.

Publicité

Le récit de « Dahomey » est poignant, donnant la parole à la statue du roi Ghézo, une des œuvres restituées, qui exprime le déracinement et l’exil vécus loin de sa terre natale. Ce dialogue émouvant entre le passé et le présent soulève des questions profondes sur l’identité et l’appartenance des œuvres d’art dans le contexte postcolonial.

Par ailleurs, cette édition de la Berlinale a été marquée par la reconnaissance notable des réalisatrices françaises, affirmant la vitalité et le talent de cette nouvelle génération sur la scène internationale. Mati Diop, déjà lauréate à Cannes pour « Atlantique », rejoint ainsi un cercle prestigieux de créatrices récompensées.

La reconnaissance de « Dahomey » par la Berlinale s’inscrit dans un mouvement plus large de prise de conscience et de rectification des injustices historiques, où l’art et le cinéma deviennent des vecteurs puissants de dialogue et de changement. Ce film, au-delà de son succès critique, invite à une réflexion nécessaire sur notre relation avec l’histoire et sur les voies de la réconciliation et de la justice.