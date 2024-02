Voici les 10 plus grandes armées du monde (aucune armée européenne)

L’importance d’une armée réside non seulement dans son équipement et sa technologie, mais aussi dans le nombre de ses soldats actifs. Une étude récente de Statista a révélé que, loin devant les effectifs militaires européens, dix pays dominent le classement mondial en termes de grandeur d’armée. En tête, la Chine affiche une puissance impressionnante avec deux millions de soldats, reflétant sa population dépassant 1,4 milliard d’habitants.

Non loin derrière, l’Inde, avec sa population surpassant également le milliard, maintient une force militaire de près de 1,45 million de soldats actifs. Ce gigantisme est soutenu par une réserve de 1,15 million de soldats, prouvant l’ampleur de l’engagement de l’Inde dans les opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU.

Publicité

Les États-Unis, troisième sur la liste, disposent d’une armée de 1,39 million de militaires, répartis entre diverses branches, dont l’US Army et l’US Space Force. Sous la direction du général Charles Q. Brown Jr, cette force armée reflète la diversité et la puissance du pays.

La Corée du Nord, malgré sa taille relativement petite, occupe la quatrième place avec une armée de 1,2 million de soldats. Commandée par Kim Jong-un, cette armée impose un service militaire parmi les plus longs au monde, témoignant de l’importance stratégique accordée aux forces armées dans ce pays.

La Russie, avec 831 000 soldats actifs, et le Pakistan, avec 654 000, suivent respectivement, illustrant l’importance militaire de ces nations dans leurs régions. Tandis que l’Iran et la Corée du Sud, avec des armées de 575 000 et 555 000 soldats actifs, démontrent leur rôle crucial dans la stabilité régionale.

Publicité

Enfin, le Vietnam et l’Égypte, avec des forces de 470 000 et 440 000 soldats actifs, complètent ce top 10. Ces pays, aux histoires militaires riches et complexes, montrent que la taille de l’armée reste un facteur déterminant de la puissance et de l’influence sur la scène internationale.

Les 10 armées en question