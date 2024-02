Voici les 5 premières économies de la CEDEAO selon le FMI

Le Nigeria continue de dominer l’économie de la région de la CEDEAO, affichant une stature inégalée avec un produit intérieur brut qui s’élevait à 390 milliards de dollars en fin d’année 2023. Cette performance économique impressionnante souligne la position du Nigeria en tant que pilier central de la prospérité et du développement économique de l’Afrique de l’Ouest. Grâce à une combinaison de ressources naturelles abondantes, notamment le pétrole, et à un secteur des services en expansion, le pays maintient son avance en tant que première économie de la région, jouant un rôle crucial dans la dynamique économique et commerciale de la CEDEAO.

Dans une récente évaluation économique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Côte d’Ivoire s’est distinguée en se positionnant comme la deuxième plus grande économie de la région, selon les données du Fonds Monétaire International (FMI).

Ce bond en avant pour le pays d’Alassane Ouattara est marqué par un produit intérieur brut (PIB) nominal impressionnant de 79,43 milliards de dollars à la fin de l’année 2023, dépassant ainsi le Ghana qui occupait précédemment cette position. La croissance économique ivoirienne, estimée à 6,5% pour l’année 2023 par la Banque africaine de développement (BAD), place le pays parmi les quinze économies les plus performantes du continent africain.

La performance économique de la Côte d’Ivoire est le résultat d’une série d’investissements massifs, notamment dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie, initiés par les autorités depuis 2012. Ces investissements stratégiques ont engendré une croissance annuelle moyenne de 7%, malgré un ralentissement en 2020 dû à la crise sanitaire, où la croissance avait chuté à 2%.

Par contraste, le Ghana, bien qu’ayant enregistré une croissance de 6% de son PIB nominal pour atteindre 76,63 milliards de dollars en 2023, se heurte à des défis économiques, notamment une dette publique complexe qui a nécessité la négociation d’un accord de 3 milliards de dollars avec le FMI pour une restructuration.

La Côte d’Ivoire, avec cette trajectoire de croissance, est non seulement devenue la deuxième économie de la CEDEAO mais est également classée comme le dixième pays le plus prospère d’Afrique. Les projections du FMI suggèrent que le PIB du pays pourrait dépasser les 100 milliards de dollars d’ici 2026, ce qui le positionnerait parmi les huit premières économies du continent. Le Sénégal et la Guinée viennent compléter le top 5 de la CEDEAO avec des PIB de 31,14 milliards et 23,2 milliards de dollars respectivement en 2023, soulignant la diversité et le potentiel de croissance au sein de la région.