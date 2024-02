Voiture électrique: Toyota annonce une révolution

Dans le monde, la course aux véhicules électriques est bel et bien lancée. En effet, si Tesla reste l’un des leaders du marché, d’autres entreprises, comme Byd (société chinoise) s’imposent de plus en plus dans un secteur en plein boom. Et récemment, un nouvel acteur nippon a effectué de grandes et belles annonces.

Ce constructeur, c’est Toyota. Sacré une nouvelle fois comme étant l’entreprise qui a vendu le plus de véhicules dans le monde en 2023, le géant japonais a confirmé l’arrivée prochaine de sa nouvelle gamme de véhicules électriques… À batterie longue, voire très longue durée. En effet, celles-ci pourraient tenir 1.200 kilomètres environ, pour une durée de charge de 10 minutes environ.

Toyota annonce une batterie électrique révolutionnaire

Trop beau pour être vrai ? Pas vraiment. Depuis quelque temps, la firme japonaise a décidé de revoir sa copie. Accusée d’être un peu trop conservatrice en matière de développement électrique, le géant tease depuis plusieurs semaines, une avancée exceptionnelle. Une percée technique incroyable. C’est donc cette batterie, dont les premiers prototypes seront livrés en 2027 (pour une production à l’échelle dans les mois qui suivent) sont attendus.

Et c’est en Inde que le groupe japonais espère que cette nouvelle gamme de véhicules électriques trouvera preneur. Le marché indien est en pleine expansion et Delhi souhaite rapidement orienter ses citoyens vers des véhicules moins polluants. Toyota espère, à ce titre, pouvoir y tenir une part de marché de l’ordre des 30% d’ici à 2030. Un objectif ambitieux, qui signifierait la vente, par an, de 10 millions de voitures rien que sur le sous-continent.

Volkswagen prête à annoncer ses propres batteries

Mais les projets du groupe pourraient vite être mis à mal par un autre géant… Volkswagen. En effet, l’entreprise a confirmé avancer sur la question de ses batteries QuantumScape. Des batteries qui pourraient tenir jusqu’à 500.000 kilomètres ! Si de nombreux reports ont été annoncés, les communications du groupe allemand sont très positives dans l’ensemble, ce qui contribue à faire grandir les attentes des spécialistes du secteur.