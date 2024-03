Acculée, l’Allemagne accuse la Russie de déstabilisation

Après l’annonce d’Emmanuel Macron, selon laquelle les pays membres de l’OTAN devaient se tenir prêts à envoyer des troupes en Ukraine, c’est au tour de l’Allemagne de se montrer très offensive à l’encontre de Moscou. Le président Olaf Scholz a effectivement accusé la Russie de tentatives de déstabilisation dans la région.

Une sortie qui intervient quelques jours après que les médias russes aient dévoilé une conversation secrète d’environ 40 minutes, tenue entre plusieurs hauts gradés de la Bundeswehr, l’armée allemande. Cette discussion concernait la possibilité d’envoyer sur le champ de bataille ukrainien, des missiles de croisière de type Taurus. Naturellement, la divulgation d’un tel échange n’a laissé personne insensible.

Berlin, écouté par Moscou ?

Un échange que Berlin a très vite authentifié, affirmant que celui-ci avait bel et bien eu lieu. De quoi considérablement embarrasser Berlin, qui se retrouve sous les feux de la rampe. Premièrement, cette discussion tend à démontrer que les gradés militaires se positionnent ouvertement contre la position officielle, qui est celle selon laquelle envoyer des missiles Taurus à Kiev supposerait l’implication totale de l’Allemagne dans la guerre.

En outre, cette discussion tend aussi à donner des indications sur la façon dont la France et le Royaume-Uni aident l’Ukraine dans son utilisation des missiles Scalp. De quoi tendre un peu plus les relations entre les trois pays, alors que Paris et Londres se sont déjà montrés agacés face aux remarques de Scholz quant à l’intérêt qu’auraient la France et le Royaume-Uni à aider Kiev via ces mêmes missiles.

AMateurisme et légèreté

Depuis, l’armée allemande et son chancelier sont pointés du doigt pour leur amateurisme ainsi que pour leur légèreté, accusés notamment de ne pas faire assez attention à la sécurité de leurs échanges. Une enquête a aussi été ouverte afin de vérifier si, oui ou non, l’armée allemande a pu être écoutée à d’autres reprises, ce qui, in fine, pourrait signifier que bon nombre d’informations confidentielles se trouvent actuellement du côté de Moscou.