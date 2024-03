Afrique: après Akon, une autre célébrité veut une ville futuriste

Il y a quelques années, Akon souhaitait lancer Akon City, une ville que le chanteur espérait être pharaonique et futuriste. Celle-ci devait voir le jour au Sénégal. Or, malgré tout le tapage médiatique autour de ce projet assez fou et ambitieux, les travaux sont loin (voire très loin) d’avoir abouti.

Après Akon, c’est au tour d’une autre star de vouloir se lancer dans un projet assez ambitieux de création d’une toute nouvelle ville. Cette fois-ci, c’est l’acteur Idris Elba qui a annoncé vouloir créer une ville nouvelle, en Sierra Leone cette fois-ci. Une ville qu’il souhaite à la fois écologique et futuriste, qui devrait voir le jour du côté de l’île de Sherbo. Un projet qui avance rapidement.

Idris Elba souhaite investir en Sierra-Leone

En effet, l’acteur britannique a confirmé que le plan de développement était en cours. Sherbo a en fait attiré Elba et certains de ses amis investisseurs, pour son potentiel touristique assez élevé. Grande de 600km², avec 30.000 habitants environ, cette île à deux heures du continent pourrait voir débarquer, dans les mois à venir, de nombreux projets immobiliers.

Idris Elba envisage un projet assez global, ou parcs solaires et éoliennes auront la part belle, permettant à l’île de devenir auto-suffisante en énergie. Et les choses avancent très vite. En effet, un accord a d’ores et déjà été trouvé entre l’acteur et les autorités locales, concernant le financement du projet (estimé à plusieurs milliards de dollars). Les travaux devraient débuter dans les semaines, les mois à venir.

28% de la population a accès à l’électricité

Pour pousser l’acteur à investir, les autorités auraient d’ailleurs consenti à mettre en place un statut économique assez spécifique, incluant notamment des réductions fiscales. De quoi ravir les populations locales qui voient d’un très bon œil l’arrivée de l’acteur sur leurs terres. En effet, 28% uniquement de la population sierra-léonaise dispose d’un accès à l’électricité. Ce projet pourrait donc changer la vie de millions de personnes.