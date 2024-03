Afrique: ce célèbre milliardaire nourrit un grand rêve

Au cœur de la vision ambitieuse du magnat Mohammed Dewji, la Tanzanie se profile comme un acteur majeur dans le secteur agro-industriel. Avec ses origines enracinées dans ce pays d’Afrique de l’Est, Dewji, 48 ans, entend transformer le visage de l’agriculture africaine, devenant ainsi le plus grand agriculteur du continent.

Mohammed Dewji, une personnalité emblématique en Tanzanie, a bâti son empire sur diverses entreprises à travers son conglomérat MeTL Group. À partir de ses modestes débuts dans la commercialisation de produits tels que l’huile de palme, les cordes et les sodas, il a gravi les échelons pour devenir un milliardaire influent, exerçant un contrôle sur des industries allant des textiles aux boissons gazeuses.

Cependant, au-delà de l’accumulation de richesses personnelles, Dewji nourrit une ambition plus grande : faire de l’Afrique un grenier alimentaire mondial. De sa résidence luxueuse à Dubaï, il partage sa vision d’une Afrique prospère et autosuffisante sur le plan alimentaire. Pourquoi, s’interroge-t-il, ne pas investir massivement dans l’agriculture, alors que le continent regorge de ressources naturelles et de terres fertiles ?

Dans un continent où l’agriculture constitue une part importante du PIB mais où l’insécurité alimentaire persiste, Dewji voit une opportunité de transformer les pratiques agricoles. Actuellement, plus de 90 % des terres agricoles en Tanzanie sont cultivées par de petits agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance. Cette réalité contraste avec le potentiel inexploité des vastes étendues de terres arables disponibles.

Ainsi, Dewji envisage un investissement massif de 250 millions de dollars pour mécaniser et exploiter 100 000 hectares de terres agricoles en Tanzanie. Cette initiative vise à accroître la productivité agricole tout en générant des excédents destinés à nourrir les entreprises de son conglomérat ainsi que d’autres acteurs du marché local et international.

L’aspiration de Dewji ne se limite pas à son pays d’origine. Il envisage d’étendre son modèle agro-industriel à d’autres nations africaines, notamment la Zambie et le Mozambique. Ayant déjà entamé des pourparlers avec les dirigeants de ces pays, il cherche à établir un modèle réussi en Tanzanie avant de le reproduire à plus grande échelle.

Pourtant, la route vers la concrétisation de ces ambitions est semée d’embûches. Dewji a rencontré des défis dans la levée de fonds nécessaires à la réalisation de ses projets. Malgré ses tentatives de fusion avec des partenaires financiers potentiels, il n’a pas encore réussi à obtenir le soutien nécessaire pour mettre en œuvre ses plans à grande échelle.

Cependant, l’optimisme de Dewji demeure intact. Convaincu que les avantages de son modèle agro-industriel l’emporteront sur les inconvénients, il poursuit inlassablement sa quête de transformation du secteur agricole en Afrique.