Afrique : Ce géant de l’agroalimentaire annonce un lourd investissement

Le continent africain ne fait qu’attirer les plus grands investisseurs de la planète. L’Afrique a d’immenses atouts à faire valoir dans plusieurs domaines. C’est notamment le cas dans le secteur de l’agroalimentaire. L’entreprise suisse Nestlé est l’une des plus grandes entreprises agroalimentaires de la planète. Sa filiale, Nespresso est une référence absolue dans le domaine de la transformation du café.

Nespresso vient d’annoncer un investissement majeur en République Démocratique du Congo. En effet, la société a indiqué vouloir injecter la somme de 20 millions $ en RDC pour booster la production de café. Rappelons que la République Démocratique du Congo est un poids lourd de la production de cafés au niveau de l’Afrique Centrale. La fève de café occupe une place importante dans les exportations congolaises.

Publicité

L’annonce récente de Nespresso va offrir de nouvelles perspectives à l’ensemble des acteurs de la filière café en RDC. « L’enveloppe couvrira les achats de café, le versement de primes aux agriculteurs, l’assistance technique, le financement des projets communautaires ainsi que le soutien aux caféiculteurs pour leur permettre d’accéder aux marchés mondiaux » a livré Nespresso dans un communiqué. D’après les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture, la République Démocratique du Congo a produit 58 837 tonnes de café vert en 2022.

Toujours sur cette même période, la RDC a exporté 10 000 tonnes de fèves de café, ce qui a permis de faire entrer dans les caisses de l’État la somme de 30 millions $. Le pays d’Afrique Centrale est réputé pour son fort potentiel minier. Le sous-sol congolais est considéré comme l’un des plus riches de la planète. Terres rares, métaux critiques, or, hydrocarbures, la RDC évolue dans une autre dimension en termes de ressources minières. En plus de cela, si on ajoute les richesses agricoles et forestières, l’on comprend aisément que ce pays est nul sans pareil.

Malgré cet incroyable potentiel, la République Démocratique du Congo peine à amorcer véritablement son développement. Il appartient aux premières autorités de mettre en place des mécanismes ambitieux et innovants pour mettre en valeur tous ces atouts et créer des sommes d’opportunités économiques pour les populations. Il est inconcevable qu’avec toutes ces richesses naturelles, la République Démocratique du Congo soit considérée comme un « pays pauvres » où une grande partie de la population vit dans des conditions très précaires. Avec un changement de paradigme au niveau des élites, la situation peut évoluer dans le bon sens pour la RDC.