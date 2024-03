Afrique : ce port du Maghreb devient le premier du continent

La zone du Maghreb est très dynamique dans le secteur portuaire. Les ports qui se situent au niveau de cette région de l’Afrique ont une très bonne réputation. L’indice de compétitivité des ports maghrébins est très élevé. C’est le cas du port de Tanger Med au Maroc. Des organismes et structures de référence, spécialisés dans le classement des infrastructures portuaires, positionnent fréquemment le port de Tanger Med dans le peloton de tête des meilleurs ports de la planète.

Tout récemment, l’institut Alphaliner a livré son top 20 des ports du monde. On retrouve à la 19ᵉ place le port Tanger Med. Le classement Alphaliner est le summum en termes d’analyse de la performance des ports dans le monde. Pour établir son classement de mars 2024, Alphaliner a analysé les performances de près de 500 ports. Dans ce classement ultra-prestigieux, on retrouve qu’un seul port africain et c’est celui de Tanger Med.

Publicité

Pour mieux saisir la performance du port marocain, il faut consulter la liste de l’institut Alphaliner. Tanger Med a réussi l’exploit de se positionner devant des mégastructures telles que le port de New York (21ᵉ mondial), Hambourg (22ᵉ mondial). Le classement met en avant une certaine dynamique qui prouve qu’il y a une saine concurrence qui a redéfini le leadership international dans le domaine portuaire.

Les ports emblématiques européens comme Rotterdam (13ᵉ mondial) et Antwerp-Bruges (15ᵉ mondial) sont bien représentés. Les ports asiatiques sont quant à eux présents en grand nombre. On peut citer les ports de Shanghai, Singapour, Ningbo-Zhoushan, Qingdao et Shenzhen. D’après des sources bien introduites, le port de Tanger Med a traité en 2023 un volume global de 122 millions de tonnes. En ce qui concerne la desserte maritime, il a accueilli 16 900 navires.

En outre, l’affluence enregistrée au niveau de Tanger Med a battu tous les records. Grâce à ses infrastructures de très haut standing, le Maroc s’est imposé comme une plateforme incontournable dans les échanges commerciaux internationaux. La place occupée par le port de Tanger Med dans le classement Alphaliner n’est pas fortuite. Le royaume chérifien s’est donné les moyens de jouer dans la cour des grands et il est entrain de récolter les fruits de sa vision.