Afrique: le plus jeune milliardaire dévoile un ambitieux plan pour son conglomérat

Le magnat tanzanien Mohammed Dewji, à la fois le plus jeune milliardaire d’Afrique et l’individu le plus riche de Tanzanie, a récemment dévoilé un plan audacieux visant à propulser la croissance de son conglomérat, MeTL Group. Cet ambitieux projet implique un investissement stratégique de 150 millions de dollars, destiné à renforcer la présence du groupe dans 11 pays africains et à diversifier ses opérations.

Dans le cadre de cette initiative, Mohammed Dewji envisage d’injecter 50 millions de dollars dans la plantation de thé hybride destiné à l’exportation. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus vaste visant à étendre la production locale de thé tout en stimulant les exportations mondiales. L’objectif est clair : positionner MeTL Group comme un acteur majeur sur le marché mondial du thé, tout en contribuant au développement économique local.

Parallèlement, l’entrepreneur visionnaire prévoit d’investir 100 millions de dollars supplémentaires dans des entreprises rwandaises opérant dans des secteurs cruciaux. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de diversification et d’expansion de MeTL Group, renforçant ainsi son portefeuille diversifié de plus de 150 produits, couvrant des secteurs tels que la fabrication de textiles, la minoterie, les boissons et les huiles comestibles.

La décision d’investir au Rwanda a été prise après des discussions productives entre Mohammed Dewji, le ministre rwandais de l’Agriculture et des Ressources animales, Ildephonse Musafiri, et la directrice générale adjointe du Rwanda Development Board, Nelly Mukazayire. Les investissements ont reçu l’approbation, et MeTL Group a déjà acquis des terrains au Rwanda pour concrétiser ces projets.

Les 100 millions de dollars seront alloués à quatre entreprises rwandaises clés, actives dans des secteurs tels que la fabrication et la transformation. Ces entreprises se consacreront notamment à la production de boissons gazeuses, de savon, de farine de blé et de maïs, la transformation d’huiles comestibles, le recyclage de bouteilles en plastique, l’agriculture et le stockage de carburant.

Mohammed Dewji exprime sa gratitude envers le Rwanda pour son soutien et les facilités offertes par les institutions du pays. Cette annonce représente une mesure d’expansion significative pour MeTL Group, renforçant sa présence dans 11 pays africains et consolidant son statut en tant que leader sur le marché africain avec un portefeuille diversifié.